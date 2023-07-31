  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP'nin ikiyüzlülüğü! Ağaç katliamını yapan yandaş olunca sözde çevreciler suspus

Android kullanıcılarına büyük uyarı! Bu uygulamaları hemen ama hemen silin

Türkiye Mısır ilişkilerinde yeni dönemin ilk adımı! O isim Türkiye'ye geliyor

Klasik FETÖ söylemi: “10 yıldır yapılan ekonomi politikası hataları”!

Nijer'de darbe sonrası halk Fransa Büyükelçiliği'ni bastı

O karar konut piyasasını vurdu: Emlak sektöründe kriz çanları!

CHP'de yeni rezalet! Canan, 2,5 milyonluk yardım kartlarını dağıtmak yerine...

Çalışanlar dikkat: Vergi indirimi geliyor!

Felaketi duyan markete koşuyor! Herkes o ürünü stokluyor! Sofralarımızın baş tacına dev zam yolda

Haftaya grevle başladılar! O ilimizde hayat durdu mağdur olan halk isyan etti
Dünya Senegal'de sokak olaylarına karşı önlem! Tüm ülkede interneti kestiler
Dünya

Senegal'de sokak olaylarına karşı önlem! Tüm ülkede interneti kestiler

Yeniakit Publisher
2023-07-31 16:27:00 -
Senegal'de sokak olaylarına karşı önlem! Tüm ülkede interneti kestiler

Senegal'de muhalif lider Ousmane Sonko'nun gözaltına alınmasının ardından çıkabilecek sokak olaylarını önlemek için ülkede mobil veri bağlantısı kesildi.

Senegal'de İletişim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada kamu düzenini bozacak nefret mesajlarının ve olası sokak eylemlerinin önüne geçmek adına mobil verinin geçici süreliğine kesildiği duyuruldu.

Öte yandan, 28 Temmuz Cuma kendisini kaydetmek isteyen bir jandarmanın cep telefonunu zorla aldığı için gözaltına alınan Sonko'nun bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Sonko, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, dün itibarıyla açlık grevine başladığını duyurdu ve tüm siyasi tutukluları aynı şeyi yapmaya çağırdı.

Sonko'ya yeni suçlamalar

Sonko, verdiği ifadeye göre, 28 Temmuz'da namaz dönüşünde, evinin önünde cep telefonuyla video kaydı yaptığını iddia ettiği jandarmanın telefonunu zorla alarak, görüntüleri silmesini istedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Jandarmanın görüntüleri silmemesi üzerine Sonko telefonu evine götürdü. Bunun üzerine güvenlik güçleri Sonko'yu evine düzenledikleri baskınla gözaltına aldı.

Sonko, gözaltına alınmadan hemen önce Twitter'dan yaptığı paylaşımlarla halka eylem çağrısı yaptı.

Dakar Savcılığı da Sonko hakkında "ayaklanma çağrısı yapma", "devlet güvenliğini tehlikeye atma", "devlet otoritesine karşı komplo", "hırsızlık" da dahil bir dizi suçlamada bulundu.

2 yıl hapis cezası

Muhalif lider ve Cumhurbaşkanı adayı Ousmane Sonko, 1 Haziran'da görülen duruşmada, 2021'de hakkında açılan tecavüz suçlamasından aklanmış ancak gençleri suça teşvik ettiği gerekçesiyle 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kararı protesto eden Sonko destekçileri, gösterilere başlamış ve çıkan olaylarda 16 kişi hayatını kaybetmişti.

Muhalif lider, Dakar'da 3 Şubat 2021'de "Sweet Beauty" güzellik salonu çalışanına tecavüzle suçlanmış, çıkan olaylarda 14 kişi yaşamını yitirmişti.

Sonko, tecavüz suçlamasıyla hüküm giymesi halinde seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olamayacaktı. Verilen cezanın Sonko'nun adaylığına engel olup olmayacağı ise hüküm giymesinin üzerinden yaklaşık 2 ay geçmesine karşın hala netlik kazanmadı.

Hakkındaki karara rağmen tutuklanmayan Sonko, Dakar'ın Cite Keur Gorgui semtindeki evinde 1 Haziran'dan 24 Temmuz'a kadar polis kordonu altında tutulmuştu.

Evinin önündeki güvenlik önlemleri 24 Temmuz sabahı kaldırılmış ancak Sonko tutuklanmamıştı.

Senegal'de artık konsoloslukları aktif değil! Tedirgin eden karar: Büyük saldırı sonrası ilişkin kapatma kararı aldı
Senegal'de artık konsoloslukları aktif değil! Tedirgin eden karar: Büyük saldırı sonrası ilişkin kapatma kararı aldı

Dünya

Senegal'de artık konsoloslukları aktif değil! Tedirgin eden karar: Büyük saldırı sonrası ilişkin kapatma kararı aldı

Senegal hükümeti France 24'ün yayınlarını "taraflı" olduğu gerekçesiyle kınadı
Senegal hükümeti France 24'ün yayınlarını "taraflı" olduğu gerekçesiyle kınadı

Dünya

Senegal hükümeti France 24'ün yayınlarını "taraflı" olduğu gerekçesiyle kınadı

19 Temmuz 1927: Senegalli Mücahid Lider Ahmedü Bamba'nın vefatı
19 Temmuz 1927: Senegalli Mücahid Lider Ahmedü Bamba'nın vefatı

Tarih

19 Temmuz 1927: Senegalli Mücahid Lider Ahmedü Bamba'nın vefatı

Senegal'de muhalif lider Ousmane Sonko'ya yeni suçlama
Senegal'de muhalif lider Ousmane Sonko'ya yeni suçlama

Dünya

Senegal'de muhalif lider Ousmane Sonko'ya yeni suçlama

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23