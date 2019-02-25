Senegal’de seçiminin ilk turunu Cumhurbaşkanı Sall kazandı

Senegal’de dün gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunu Cumhurbaşkanı Macky Sall kazandı. İlk belirlenen sonuçlara göre seçimin ikinci tura kalması bekleniyor.

Senegal Başbakanı Mahammed Dionne, ülkede dün gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunu ilk belirlenen sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Macky Sall’ın kazandığını söyledi. Dionne dün gece yarısı yaptığı açıklamada, "Sonuçlar Cumhurbaşkanı Macky Sall’ı tekrar seçilmesinden dolayı tebrik etmemiz gerektiğini söylüyor" dedi.

Bölgelerdeki resmi sonuçlarının Salı gününe kadar duyurulması beklenmiyor. İlk turda hiçbir aday yüzde 50’den fazla alamazsa, 24 Mart’ta ikinci tur seçimleri yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 3. kez katılan eski Başbakan Idrissa Seck, "Bu aşamada, elde edilen sonuçlara göre seçim ikinci tura kalacak" dedi.

Seçime katılan milletvekili Ousmane Sonko yaptığı basın toplantısında, "Oy sayısının şu anki durumunda, ben de dahil hiçbir adayın cumhurbaşkanlığı seçimini kazandığını iddia edemeyeceğini söylüyorum" diye konuştu.

Bununla birlikte, yerel basında çıkan haberlere göre, ilk belirlenen sonuçlara göre eski Başbakan Seck ve milletvekili Sonko, çok sayıda sandık merkezinde önde giden Cumhurbaşkanı Sall ile birlikte ikinci tura katılacaklar arasında görülüyor. Diğer adaylar eski Dışişleri Bakanı Madicke Niang ile Birlik ve Meclis Partisi’nden Issa Sall (PUR) sonuçlara göre çok geride kaldı.