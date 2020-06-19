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Senegal'de Müslüman toplumdan sahilleri koruma ve yeşil alan farkındalığı

Sahilleri ağaçlandırma kampanyasına katılan Senegalli Oumar Fall: - 'İnsanlar akşam işten çıktıktan sonra gelip sahillerde koşuyor, banklarda aileleriyle oturup vakit geçiriyor, ibadet ediyor, yabancı şirketler ise gelip otel ya da restoran inşa etmeye çalışıyor"

Yeniakit Publisher
2020-06-19 20:32:45 -
Senegal'de Müslüman toplumdan sahilleri koruma ve yeşil alan farkındalığı

DAKAR (AA) - Senegal'de koruma altındaki sahil bölgelerinde Batılı firmaların kaçak imar çalışmalarının tartışıldığı bugünlerde Müslüman toplum, sahillerin korunması amacıyla ağaçlandırma kampanyası başlattı.

Başkent Dakar'ın Atlas Okyanusu kıyısında inşa edilen İlahiyat Camisi'nde cuma namazını kılan cemaat, namazdan sonra aralarında hurma, palmiye ve begonvil fidelerinin bulunduğu bitkileri caminin çevresindeki alanlara dikti.

Cuma namazına, camiyi yaptıran kişinin vasiyetine uyarak beyaz giysileriyle katılan cemaatin fideleri dikmesi ve namazdan sonra çocukların da sahillere koşarak oyunlar oynaması renkli görüntüler oluşturdu.

Nüfusun yüzde 95'ten fazlasının Müslüman olduğu ve İslami medrese ve tasavvufi yapıların yoğunlukta olduğu Senegal sahilleri spor yapanların yanı sıra ibadet edenleri de misafir ediyor.

Kampanyaya katılan Oumar Fall, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dakar'ın güzelliğini halka açık sahillerinden aldığını söyledi.

"İnsanlar akşam işten çıktıktan sonra gelip sahillerde koşuyor, banklarda aileleriyle oturup vakit geçiriyor, ibadet ediyor. İmar yasağına rağmen yabancı şirketler gelip otel ya da restoran inşa etmeye çalışıyor." diyen Fall, Senegalliler olarak buna izin vermeyeceklerini belirtti.

Fall, sahillere yakın bölgelerde ağaçlandırma faaliyetlerini sürdüreceklerini, Dakar'dan başka diğer kıyı kentlerinde de bu faaliyete başladıklarını aktardı.


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