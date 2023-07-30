  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP'li Sarıgül'ün maskesi düştü! Dün 'ağaç katliamı' provokasyonu bugün deniz sefası

El Nino gitti şimdi de Eyyam-ı Bahur sıcakları döndü! Meteoroloji uzmanları tarih verdi, geliyor

Fransa Nijer ile ipleri atma kararı aldı

Polonya Başbakanı Morawiecki iddia etti: Yüzlerce Wagner üyeleri Polonya topraklarına girdi, harekete geçti

Görüntüler mide bulandırmıştı! Bakanlık harekete geçti

Türk Devletleri Sendikalar Teşkilatı kuruldu! Flaş gelişme: İşte detayı belli oldu

Bakan Park Jin basın toplantısında Türkçe konuştu: Türkiye'nin büyük fedakarlığını unutmadık

Gayesiz seküler kapitalist egoist yaşamın hüzünlü sonu! 380 bin lira verip köpek oldu

Yerli balistik füze: Bu kadar da olmaz dedirtecek, ses getirecek! Tayfun'un farklı varyantları geliştiriliyor

Altay Tankı'na 1500 beygirlik yerli motor
Dünya Senegal'de muhalif lider Ousmane Sonko'ya yeni suçlama
Dünya

Senegal'de muhalif lider Ousmane Sonko'ya yeni suçlama

Yeniakit Publisher
2023-07-30 06:54:00 -
Senegal'de muhalif lider Ousmane Sonko'ya yeni suçlama

Senegal'de muhalif lider Ousmane Sonko, evinin önünde kendisini cep telefonuyla görüntülemek isteyen bir jandarmanın telefonunu aldığı için gözaltına alındı.

Ülke basınında çıkan haberlere göre, hazirandan bu yana ev hapsinde tutulan Sonko, evinin önünde bekleyen bir jandarmayla yaşadığı olay sonrası gözaltına alındı.

Sonko'nun verdiği ifadeye göre, Sonko evinin önünde bekleyen ve kendisinin cep telefonuyla kayda alan jandarmanın telefonunu zorla aldı ve görüntüleri silmesini istedi.

Jandarmanın görüntüleri silmemesi üzerine Sonko telefonu evine götürdü. Bunun üzerine güvenlik güçleri Sonko'yu evine düzenledikleri baskınla gözaltına aldı.

Sonko, gözaltına alınmadan hemen önce Twitter'dan yaptığı paylaşımlarla halka eylem çağrısı yaptı.

Dakar Savcılığı, Sonko hakkında "ayaklanma çağrısı yapma", "devlet güvenliğini tehlikeye atma", "devlet otoritesine karşı komplo", "hırsızlık" da dahil bir dizi suçlamada bulundu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dünden beri gözaltına tutulan Sonko'nun pazartesi günü hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Muhalif lider ve Cumhurbaşkanı adayı Ousmane Sonko, 1 Haziran'da görülen duruşmada, 2021'de hakkında açılan tecavüz suçlamasından aklanmış ancak gençleri suça teşvik ettiği gerekçesiyle iki yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kararı protesto eden Sonko destekçileri, gösterilere başlamış ve çıkan olaylarda 16 kişi hayatını kaybetmişti.

Sonko, hakkındaki suçlamaları reddederek davanın siyasi amaçlı olduğunu savunmuş, partisi PASTEF de parti destekçilerini "tüm faaliyetleri durdurmaya ve sokaklara çıkmaya" çağırmıştı.

Muhalif lider, Dakar'da 3 Şubat 2021'de "Sweet Beauty" güzellik salonu çalışanına tecavüzle suçlanmış, çıkan olaylarda 14 kişi yaşamını yitirmişti.

Sonko, tecavüz suçlamasıyla hüküm giymesi halinde seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olamayacaktı. Verilen cezanın Sonko'nun adaylığına engel olup olmayacağı ise hüküm giymesinin üzerinden yaklaşık 2 ay geçmesine rağmen hala netlik kazanmadı.

Hakkındaki karara rağmen tutuklanmayan Sonko, Dakar'ın Cite Keur Gorgui semtindeki evinde 1 Haziran'dan 24 Temmuz'a kadar polis kordonu altında tutulmuştu.

Sonko'nun evinin önündeki güvenlik önlemleri 24 Temmuz sabahı kaldırılmış ancak Sonko tutuklanmamıştı.

Senegal'den ekip geliyor
Senegal'den ekip geliyor

Gündem

Senegal'den ekip geliyor

Senegal'in Türkiye'ye gönderdiği arama kurtarma ekibi ülkelerine döndü
Senegal'in Türkiye'ye gönderdiği arama kurtarma ekibi ülkelerine döndü

Gündem

Senegal'in Türkiye'ye gönderdiği arama kurtarma ekibi ülkelerine döndü

Gören dönüp tekrar bakıyor! Senegalli adam çevre kirliliğine böyle dikkat çekiyor
Gören dönüp tekrar bakıyor! Senegalli adam çevre kirliliğine böyle dikkat çekiyor

Dünya

Gören dönüp tekrar bakıyor! Senegalli adam çevre kirliliğine böyle dikkat çekiyor

Senegal'de artık konsoloslukları aktif değil! Tedirgin eden karar: Büyük saldırı sonrası ilişkin kapatma kararı aldı
Senegal'de artık konsoloslukları aktif değil! Tedirgin eden karar: Büyük saldırı sonrası ilişkin kapatma kararı aldı

Dünya

Senegal'de artık konsoloslukları aktif değil! Tedirgin eden karar: Büyük saldırı sonrası ilişkin kapatma kararı aldı

Senegal hükümeti France 24'ün yayınlarını "taraflı" olduğu gerekçesiyle kınadı
Senegal hükümeti France 24'ün yayınlarını "taraflı" olduğu gerekçesiyle kınadı

Dünya

Senegal hükümeti France 24'ün yayınlarını "taraflı" olduğu gerekçesiyle kınadı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23