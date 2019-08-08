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Senegal'de haftada bir gün herkes çevreyi temizleyecek

Cumhurbaşkanı Macky Sall'in liderliğinde, "sıfır atık ve temiz şehir" seferberliği kapsamında haftada bir gün "ulusal temizlik günü" ilan edildi

08 Ağustos 2019 Perşembe 18:49
Senegal'de haftada bir gün herkes çevreyi temizleyecek

DAKAR (AA) - Senegal'de "sıfır atık ve temiz şehir" kampanyası dahilinde haftada bir gün "ulusal temizlik günü" ilan edildi.

Başkent Dakar'daki Uluslararası Abdou Diouf Kongre Merkezi'nde (CICAD) Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'in de katılımıyla Temizliğe Teşvik Ulusal Kampanya'nın (CNPP) tanıtım toplantısı düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Sall, toplantıda yaptığı konuşmada, ülkede yürütülen "sıfır atık" kampanyasının daha etkili olması için haftanın bir gününü "ulusal temizlik günü" ilan ettiklerini belirtti.

Sall, her ayın cumartesi ya da pazar gününde herkesin evinden çıkarak mahallesini temizleyeceğini ifade etti.

Her ay en temiz kentlerin seçilerek ödüllendirileceği bilgisini paylaşan Sall, Planlama, İskan ve Kamusal Hijyen Bakanlığının emrine 200'e yakın temizlik polisi ve bin kadar görevli verileceğini kaydetti.

Dakar Belediyesi ve Çevre Bakanlığı görevlilerince başlayan ortaklaşa çalışmayla, başkentin en işlek caddelerindeki seyyar satıcı tezgahları birer birer kaldırılmaya ve caddeler temiz hale getirilmeye başlandı.

Afrika ülkesi Ruanda'da Cumhurbaşkanı Paul Kagame tarafından başlatılan "temizlik günleri" başkent Kigali'nin çehresini değiştirmiş, Ruanda'yı temiz ülke haline getirmişti.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 18:49
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