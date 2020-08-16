Senegal'de 52 yaşındaki Abdülaziz Diop, 15 yıldır zihinsel engellilere "babalık" yapıyor:

DAKAR (AA) - FATMA ESMA ARSLAN/ALAATTİN DOĞRU - Senegal'in başkenti Dakar'da yaşayan Abdülaziz Diop, 15 yıldır etrafındaki zihinsel engellilerle ilgileniyor, kişisel bakımlarını yapıyor ve karınlarını doyuruyor.

Dakar'ın banliyölerinden Sicap Mbao'da mutfak eşyaları satarak geçimini sağlayan 52 yaşındaki Diop, mahallesinde "zihinsel engellilerin babası" olarak tanınıyor.

Sokakta kalan zihinsel engellilerin kişisel bakımlarını yapan ve karınlarını doyuran Diop, yeni kıyafetler giydirdikten sonra zihinsel engellileri dükkanının önünde tıraş ediyor.

"Zihinsel engellilerle ilgilenmek, onlara bir nebze de olsa yardım edebilmek benim için bir tutku." diyen Diop, bunun aileden gelen bir gelenek olduğunu, babasının ve dedesinin de yardıma muhtaçlara baktığını kaydetti.

Diop, zihinsel engellilerin sokaklarda perişan halde yaşadığının altını çizerek, insanların da onlardan korktuğunu ya da "iğrendiğini" çoğu zaman bir bardak su bile vermek istemediklerini dile getirdi.

Özellikle kimsesi olmayan zihinsel engellilerin halini gördükçe daha çok kişiye ulaşmak için uğraştığını kaydeden Diop, bu tutkusunun nasıl geliştiğini ise şöyle anlattı:

"Daha önce tekstil sektöründe çalışırken dükkanımda müzik dinlerdim. Sesi dışarıya da duyulurdu. Zihinsel engelliler de dükkanımın önüne toplanır, kendilerince dans ederlerdi. Bazen işi gücü bırakır onların o hallerini izlerdim. Zamanla yemek yedirmeye, kıyafet almaya başladım ama kendilerine bakacak halde değillerdi. Kişisel bakımlarını bile yapamıyorlardı. 15 yıl oldu. Şimdi artık önce onları güzelce yıkıyor, yeni kıyafetler giydiriyor ardından tıraş ediyorum. Evi ailesi olanları evlerine bırakıyorum ama gidecek yeri olmayanlar yine sokakta kalıyor."

Diop, zamanla mahalle sakinlerinde de zihinsel engelliler konusunda farkındalık oluştuğunu ancak toplumun genelinde hala onlara karşı ciddi bir ön yargı bulunduğunu vurguladı.

Bunun kendisi için bir sorumluluk, ihmal edilemeyecek bir görev haline geldiğini belirten Diop, "Ben artık onlara bakmaya mecburum. Ömrüm yettiğince de bakacağım. Benim karnım tok, evim var, ailem var ama onlar sokakta o haldeyken içim bir türlü rahat etmiyor." ifadesini kullandı.

Diop, zihinsel engellilerin toplumda kabul görmesi için hem bireysel hem kurumsal düzeyde hareket gerektiğinin altını çizerek, şunları söyledi:

"Senegal hükümetinin zihinsel engelliler merkezi açması şart. Onların bakımını yapacak, onlarla ilgilenecek kurumlar olmalı. Ben bugün varım ama yarın ne olacak. Bu insanların kimseye zararı yok, sadece yardım bekliyorlar. Kendi başlarına yaşamaları mümkün değil. Bu anlamda toplumumuzun da bilinçlenmesi gerekiyor."