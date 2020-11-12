Senegal Maarif Okullarında ders zili çaldı

DAKAR (AA) - Senegal Maarif Okullarında, 2020-2021 eğitim ve öğretim dönemi başladı.

Senegal'de 4 milyon öğrenci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri gölgesinde dersbaşı yaptı.



Senegal Maarif Okullarında da öğrenciler, Kovid-19 nedeniyle verilen 7 aylık aranın ardından tekrar yüz yüze eğitim için sıralarına oturdu.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Senegal Koordinatörü Ahmet Göcen, Dakar, Thies ve St.Louis şehirlerindeki dört kampüste eğitimin tüm kademelerde başladığını söyledi.

Göcen, "Kovid-19 salgınına karşı gerekli tüm tedbirleri alarak yeni döneme başlıyoruz. Biz de öğrenciler kadar heyecanlı ve mutluyuz. Yaklaşık 1000 öğrencinin eğitim alacağı yeni dönem hayırlı olsun." dedi.

Senegal'de okullar mart ayında kapanmıştı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 713 test yapıldı ve 9 pozitif vaka saptandı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle ölüm yaşanmayan Senegal'de, şu ana kadar Kovid-19 saptanan 15 bin 744 kişiden 15 bin 386'sı hastalığı atlattı.

Virüs nedeniyle toplam 326 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede 31 kişinin tedavisi ise halihazırda sürüyor.



