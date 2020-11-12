  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'e göre, BM, Afrika'nın çıkarlarına hizmet etmiyor
Aktüel

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'e göre, BM, Afrika'nın çıkarlarına hizmet etmiyor

Yeniakit Publisher
2020-11-12 23:23:05 -
Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'e göre, BM, Afrika'nın çıkarlarına hizmet etmiyor

DAKAR (AA) - Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Birleşmiş Milletlerin (BM), Afrikanın çıkarlarını gözetmediğini söyledi.

Sall, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 3. Barış Forumunda konuştu.

BM'nin 1945'te kurulduğunda Afrika ülkelerinin genelinin sömürge yönetimi altında olduğunu hatırlatan Sall, kuruluşunda yer almadıkları böyle bir kurumun kurallarının da kendi çıkarlarını temsil etmediğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Sall, Afrika kıtasında 54 ülke bulunmasına karşın BM Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri arasında tek bir Afrika ülkesinin bulunmadığına dikkati çekti.

Sall, daha adil bir dünya için bu "modası geçmiş" kurallara karşı durmaları gerektiğini söyledi.

Konuşmasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geçen haftalarda İslam'ı hedef alan sözlerine de atıfta bulunan Sall, aşırıcılıkla mücadelenin şart olduğunu ancak bunu yaparken de farklılıklara saygı duyulması gerektiğini vurguladı.

Sall, terör eylemlerinin haklı çıkarmak için İslam'ı kullananlarla savaşmak için ortak bir platform kurmak gerektiğinin de altını çizdi.

Nice'te bir kiliseye düzenlenen saldırıyı da anımsatan Sall, "Eğer bir camiye gelip bomba koyarsanız bu İslam değildir. Aynı şekilde bir kiliseye de bomba koyarsanız bu da İslam değildir." ifadelerini kullandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abidin Ünal
Gündem

Abidin Ünal "3 müthiş yeteneği" açıkladı

SİHA'ların önemine dikkat çeken Eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Abidin Ünal yaptığı açıklamada "Birinci derecede istihbarat d..
Bir zamanlar dünyanın dalga geçtiği Kemalist tören nasıl kaldırıldı?
Gündem

Bir zamanlar dünyanın dalga geçtiği Kemalist tören nasıl kaldırıldı?

Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Fatih Uğurlu, Türkiye tarihinin en garip Kemalist törenlerinden birini paylaştı.
Uzman isim uyardı! Dişiniz böyleyse aman dikkat
Sağlık

Uzman isim uyardı! Dişiniz böyleyse aman dikkat

Diş sorunları ileride sindirim zorluğu, asit reflüsü, kabızlık ve irritabl bağırsak sendromu olarak karşınıza çıkabilir. Diş Hekimi Pertev K..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay