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Senede 4 ay kullanılan yerde aylardır çalışmalar bitirilemiyor! İşte CHP belediyeciliği

Türkiye'nin en tanınmış yazlık bölgelerinden biri olan Çeşme'nin Ilıca sokaklarında aylardır devam eden kazı çalışmaları vatandaşlara isyan ettirdi. Solak medyanın gözbebeği CHP'li gazeteci Uğur Dündar'ın bile 'Böyle rezalet görmedim' diyerek tepki gösterdiği bitmek bilmeyen çalışmalar 'İşte CHP belediyeciliği' dedirtti.

17 Haziran 2019 Pazartesi 11:18
Senede 4 ay kullanılan yerde aylardır çalışmalar bitirilemiyor! İşte CHP belediyeciliği

Türkiye'nin en fazla turist çeken yazlık kentlerinden biri olan İzmir'de aylardır yapılmaya çalışılan su boruları yenileme çalışmaları bitmeyince vatandaşlar isyan etti. Yaz aylarında milyonlarca turistin geldiği gözde tatil mekanı Çeşme'de neredeyse tüm sokakların kazılmış, yollar kapatılmış olması vatandaşları mağdur etti.

Senede 4 ay kullanılıyor

İzmir'de yıllardır devam eden CHP'li belediye başkanlarının iş yapmaması durumu 31 Mart seçimlerinde koltuğu oturan CHP'li Tunç Soyer'le de devam ediyor. Kenti 15 yıl yöneten Aziz Kocaoğlu'nun başlatarak bitiremediği Çeşme Ilıca'daki su borularının yenilenmesi işi Soyer'in geldiği günden bu yana da bitirilemedi. Yaz sonuna kadar da bitirilemeyecek gibi duran kazı çalışmalarını gören vatandaşlar CHP belediyeciliğine isyan etti. Senede en fazla 4 ay tatil yapılmak için kullanılan Çeşme-Ilıca'daki kazılı yolları, toz ve toprağı görerek mağdur edilen tatilciler, CHP'li belediyeye tepki göstererek 'İşte CHP belediyeciliği' dedi.

CHP'li Dündar bile dayanamadı

Yaptığı yayınlarda CHP'yi açıkça savunan solakların beğenerek takip ettiği CHP'li gazeteci Uğur Dündar bile, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iş yapmamasına kayıtsız kalamadı. Çeşme'deki içler acısı durumu gören CHP'li Dündar, koltuğa oturduğu günden beri hiçbir icraatte bulunmayan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i etiketleyerek bir paylaşımda bulundu. Dündar, Soyer'e tepki gösterdiği paylaşımında, "Böyle bir rezalet görmedim. Çeşme-Ilıca'daki evimizin bulunduğu sokak aylardır kazılı durumdaydı. Toz topraktan kaçıp bir hafta sonra geldiğimizde bir de ne görelim? Sokağın girişi de çıkışı da taş yığınlarıyla kapatılmamış mı? Arabamızla kalakaldık!" ifadesini kullandı.


Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 11:18
  1. İzmir
  2. çeşme ılıca
  3. CHP belediyeciliği
  4. Tunç Soyer
  5. Uğur Dündar

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  • uyan tcuyan tc38 dk önce
    olurmu yolu çabuk bitirirlerse nasıl indirecekler parayı. yok kaya çıktı yok ayı şey taş çıktı yok sel kaydı misali 15 günde bitecek yolu 15 ayda bitirip paraları iç ediyorlar. orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede yahudistan abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri piçleridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge piçi abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk parti değil tc nin içine yahudiler tarafından yerleştirilmiş yahudilerin truva atıdır.chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir.(gerçi atatürk'de sebetay selanik yahudisidir) .chpkk bilhassa bu yahudilerin vede hıristiyanlar destekledikleri partidir. Bu gün yada 50 sene önce iş bankası atatürk hisseleri chpkk da olmasaydı bu gün yada 50 sene önce chpkk diye bir parti olmayacaktı. iş bankası ve bankanın ortaklıkları 450 küsur büyük fabrikalar chpkk nın en büyük arpalığıdır. Atatürk'e dışarıdan yahudilerden gelen emir üzerine , hazineye ait olması gerekirken atatürk hisselerini yönetmesi için chpkk ya devredilmiştir.Atatürk' yahudi olmasaydı zaten yahudilertc nin kurulmasınıda engellerlerdi.(osmanlıyı yıkaniçimizdeki ve dışımızdaki vatan haini yahudilerdir.)

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