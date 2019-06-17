Senede 4 ay kullanılan yerde aylardır çalışmalar bitirilemiyor! İşte CHP belediyeciliği

Türkiye'nin en fazla turist çeken yazlık kentlerinden biri olan İzmir'de aylardır yapılmaya çalışılan su boruları yenileme çalışmaları bitmeyince vatandaşlar isyan etti. Yaz aylarında milyonlarca turistin geldiği gözde tatil mekanı Çeşme'de neredeyse tüm sokakların kazılmış, yollar kapatılmış olması vatandaşları mağdur etti.

Senede 4 ay kullanılıyor

İzmir'de yıllardır devam eden CHP'li belediye başkanlarının iş yapmaması durumu 31 Mart seçimlerinde koltuğu oturan CHP'li Tunç Soyer'le de devam ediyor. Kenti 15 yıl yöneten Aziz Kocaoğlu'nun başlatarak bitiremediği Çeşme Ilıca'daki su borularının yenilenmesi işi Soyer'in geldiği günden bu yana da bitirilemedi. Yaz sonuna kadar da bitirilemeyecek gibi duran kazı çalışmalarını gören vatandaşlar CHP belediyeciliğine isyan etti. Senede en fazla 4 ay tatil yapılmak için kullanılan Çeşme-Ilıca'daki kazılı yolları, toz ve toprağı görerek mağdur edilen tatilciler, CHP'li belediyeye tepki göstererek 'İşte CHP belediyeciliği' dedi.

CHP'li Dündar bile dayanamadı

Yaptığı yayınlarda CHP'yi açıkça savunan solakların beğenerek takip ettiği CHP'li gazeteci Uğur Dündar bile, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iş yapmamasına kayıtsız kalamadı. Çeşme'deki içler acısı durumu gören CHP'li Dündar, koltuğa oturduğu günden beri hiçbir icraatte bulunmayan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i etiketleyerek bir paylaşımda bulundu. Dündar, Soyer'e tepki gösterdiği paylaşımında, "Böyle bir rezalet görmedim. Çeşme-Ilıca'daki evimizin bulunduğu sokak aylardır kazılı durumdaydı. Toz topraktan kaçıp bir hafta sonra geldiğimizde bir de ne görelim? Sokağın girişi de çıkışı da taş yığınlarıyla kapatılmamış mı? Arabamızla kalakaldık!" ifadesini kullandı.







Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti