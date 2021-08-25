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Gündem Sendikadan flaş açıklama: Zorunlu PCR testine karşı 'sivil itaatsizlik' kararı!
Gündem

Sendikadan flaş açıklama: Zorunlu PCR testine karşı 'sivil itaatsizlik' kararı!

EĞİTİM MİL-SEN, eğitimde getirilen zorunlu PCR testine karşı eylem yapma kararı aldı. Mahkemeye başvuracağını açıklayan EĞİTİM MİL-SEN, hukuki süreç tamamlanana kadar sivil itaatsizlik eylemi yapacağını ve insan haklarının engellendiği üyelerine hukuki destek vereceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-08-25 21:40:00 - 2021-08-25 21:50:09
Sendikadan flaş açıklama: Zorunlu PCR testine karşı 'sivil itaatsizlik' kararı!

 yeniakit.com.tr 

Eğitimde Manevi İlkeli Ve Liyakatli Çalışanlar Sendikası (EĞİTİM MİL-SEN), aşı olmayanlara yönelik haftada 2 kere PCR testi zorunluluğu kararına karşı eylem yapma kararı aldı. 

EĞİTİM MİL-SEN, PCR testi zorunluluğunun Anasaya'ya aykırı olduğunu belirterek hukuki yollara başvuracağını açıkladı. Sendika, mahkeme süreci boyunca sivil itaatsizlik eylemi yapacağını belirtti.

Üyelerine yönelik yapılacak herhangi bir hak engellinde bulunan görevlilere yönelik de suç duyurusunda bulunacaklarını belirten EĞİTİM MİL-SEN, zorunlu PCR testi kararından vazgeçilmesi çağrısı yaptı.

İşte sendika tarafından alınan o kararın basın açıklaması:

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