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Aktüel

Sendika üyeliği başvurularının e-devletten yapılması önerisi

Anadolu-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Mustafa Güçlü: - "Memur sendikalarının örgütlenme çalışmalarını değişen zor şartlarda daha sağlıklı yapabilmesi için, e-devlet üzerinden sendika üyeliği işlemlerini yapabilmelerinin önü açılmalıdır"

Yeniakit Publisher
2020-05-06 17:48:45 -
Sendika üyeliği başvurularının e-devletten yapılması önerisi

ANKARA (AA) - Anadolu-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Mustafa Güçlü, memur sendikalarına üyelik işlemlerinin e-devlet üzerinden yapılabilmesinin önünün açılması önerisinde bulundu.

Güçlü, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında eskisi gibi olmayacak alanların en başında çalışma hayatı ve üretim ilişkileri ağının geleceğini, konunun tarafı olan sendikaların bu süreçte özgün yaklaşımlar üreterek yaşanılması muhtemel sıkıntılı süreçlerin en az hasarla atlatılması için gayet göstermesi gerektiğini belirtti.

Olası daha ağır virüs salgınlarında kamu hizmetlerinin aksamaması adına memurların esnek zamanlı çalışma hayatına geçişinin alt yapısının hazırlanmasının önemli olduğuna işaret eden Güçlü, şunları kaydetti:

"Memur sendikalarının örgütlenme çalışmalarını değişen zor şartlarda daha sağlıklı yapabilmesi için, e-devlet üzerinden sendika üyeliği işlemlerini yapabilmelerinin önü açılmalıdır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yapacağı bir düzenleme ile e-devlet üzerinden memurlara sendika üyeliğine geçebilmeleri için imkan sunmalıdır."

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