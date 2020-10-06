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Gündem Sendika değil entrika! CHP'ye oy isteyen başkanın rezil görüntüleri ifşa oldu
Gündem

Sendika değil entrika! CHP'ye oy isteyen başkanın rezil görüntüleri ifşa oldu

Bolu'da, 23 Haziran seçimleri öncesi CHP adına oy isteyen Belediye-İş Sendikası Bolu Şubesi Başkanı Sinan A.'nın makamında bir kadınla görüntülü cinsel sohbet yaparken rezil görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerin yayılması sonrası Sinan A. görevden alındı.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 13:56:00 - 2020-10-06 14:08:00
Sendika değil entrika! CHP'ye oy isteyen başkanın rezil görüntüleri ifşa oldu

Belediye-İş Sendikası Bolu Şubesi Başkanı Sinan A., makam odasında bir kadınla görüntülü görüştüğü sırada cinsel içerikli sohbet etti. Sinan A., karşısında kadın soyunurken mastürbasyon yaptı. İsmi öğrenilemeyen kadın, Sinan A.'la cinsel içerikli sohbet ettiği görüntüleri kaydetti. Kayıt, belediye işçileri arasında yayılmaya başladı. Görüntüler, Whatsapp gruplarında yayıldı ve sendikanın genel merkezine kadar ulaştı. Belediye-İş Sendikası Genel Merkezi, kentte infial uyandıran görüntülerin ardından Sinan A.'ı görevden aldı.

CHP için oy istemişti

Belediye-İş Genel Başkanı Nihat Yurdakul'un, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve Grup Başkanvekili Özgür Özel ile birlikte 23 Haziran seçimleri öncesinde CHP adayına oy istediğine dair görüntüler ortaya çıkmıştı.

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Yorumlar

Fikri

PİSLİK!
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hizipsavar

özgür denen özel olmayan adam şimdi oonu aklar. duyaen develet adamı efsane sanatcı bilmem ne yazar. bunların ki hep bulunmaz hint kumaşı ama eksik olan hiç birinden adamlık değeri iş ahlakı hak korkusu devlet sevgisi sıfır.
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