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Medya Senden âlâ "mikrop" mu var Rahmi?
Medya

Senden âlâ "mikrop" mu var Rahmi?

Türk basın tarihinin gelmiş geçmiş en büyük yalancılarından biri olan Rahmi Turan, yine skandal bir yazıya imza attı. Atatürk heykeline saldıranların uyuşturucudan ve adam yaralamadan sabıkalı olduğu gerçeğini görmeyen Turan, Sözcü'deki köşesine, "Ülkemizi saran İRTİCA mikrobu" başlığını atarak, "irtica"yı diline dolayıp alenen İslam'a kin kustu.

Yeniakit Publisher
2022-02-06 11:19:00 -
Senden âlâ "mikrop" mu var Rahmi?

Türk basın tarihinin gelmiş geçmiş en büyük yalancılarından biri olan Rahmi Turan, yine skandal bir yazıya imza attı. Atatürk heykeline saldıranların uyuşturucudan ve adam yaralamadan sabıkalı olduğu gerçeğini görmeyen Turan, Sözcü'deki köşesine, "Ülkemizi saran İRTİCA mikrobu" başlığını atarak, "irtica"yı diline dolayıp alenen İslam'a kin kustu. İşte o rezil mi rezil yazı:

"İrtica aynı gün Samsun'da ve Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde hortladı!

Mikroplar, insan bünyesinin zafiyetini görünce nasıl saldırır ve bünyeyi kemirmeye başlarlarsa, irtica da bir ülkeyi zayıf ve karışık bulduğu bir ortamda, bazı güçlerden cesaret alarak saldırıp, demokratik düzeni ve çağdaş rejimi yıkmaya çalışır.

Ülkemizde mürteciler (irtica yanlıları) her zaman vardır ama siyasal ortam müsait olmadığı sürece kafalarını kaldıramazlar!

Bugünlerde demek ki, durumu uygun görmüş olacaklar ki, “Zombiler” gibi ortaya çıktılar!

★★★

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde “Adalet Anıtı” kimliği belirsiz ahlâksızlar tarafından ateşe verildi…

Samsun'da ise ayrı bir irtica olayı yaşandı.

Yobaz kafalı iki kuzen, gece herkes uykuda iken “Atatürk'ün şaha kalkmış at üzerindeki muhteşem heykelini” halat bağlayıp çekerek yıkmak istedi… Fakat tunçtan yapılan heykel sağlamdı, direndi, yıkılmadı.

İki mürteci (irtica yanlısı) yakalandı ve mahkeme tarafından tutuklanarak hapse atıldı!

Şimdi Atatürkçülerin merakı şu:

“Bu iki yobaz, acaba ne kadar hapiste kalacak?”

Daha önce Atatürk'e çeşitli saldırılarda bulunan yobazlar ya hiç tutuklanmamış, ya da kısa sürede tahliye edilmişti!

Bu durum gericilere cesaret veriyor!

Onları azdıran, Ticanî'leştiren, saldırılarını arttıran, birçok olayın cezasız kalmasıdır.

★★★

İrtica, eskiye dönüş, gericilik, çağ dışı, geri kafalı, her türlü ilerlemeye karşı olan yobaz hareket tarzı demektir.

Merhum din bilgini Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk'ün deyimi ile “İrtica, dinin ihanet aracı yapılması halinde vücut bulan kötülüğün adıdır!”

Atatürk'e saldırmak yobazlığın en önde gelenidir.

Yalnız Türkiye'de değil, birçok ülkede, demokratik ve çağdaş rejimlerin yerine, din kurallarının ya da ırkçılığın uygulanmasını isteyen gerici gruplar ve tarikatlar vardır.

Mesela, günümüz Almanya'sında Hitler kafalı Naziler, Afganistan'da Taliban, ABD'de zenci düşmanı ırkçı Ku Klux Klan gibi örgütlerin yaptıkları gericiliktir. (...)"

 

 

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