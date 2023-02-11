Sende hiç utanma yok mu be adam! Söyledikleri "Yuh" dedirtti

Halkı kutuplaştırmak için her yolu deneyen Birgün gazetesi yazarı Berkant Gültekin, depremi de "fırsata" çevirdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la ilgili çirkin ifadeler kullanan Gültekin, "iktidar için afet yönetiminin önemli olmadığı" herzesini yumurtladı. Gültekin, pespaye yazısında özetle şunları kaydetti:

"Önce iletişim altyapısı çok yeterliymiş gibi Elon Musk’ın Starlink uydularını devreye sokma teklifi geri çevrildi, ardından Twitter’a erişim kısıtlandı. Oysa Twitter, “çok çekici” sloganıyla reklamlar yapan GSM şirketlerinin hizmet vermediği koşullarda hayat kurtarıyordu. (...) Erdoğan’ı iktidarını kaybetme korkusu sarmıştı. Önemli olan afet yönetimi değil, sarayın imajıydı. (...) Neticede sistem, henüz kısıtlı verilerle bile bilançosu çeyrek asır önceki felaketi geride bırakan bir yıkım üretti."