Sende hiç utanma yok mu be adam? Şahan'dan yeni provokasyon

Orman yangınlarıyla ilgili sürekli devleti karalama operasyonuna girişen Şahan Gökbakar, Datça yangınına ilişkin de tıynetinin gereğini yerine getirdi.

Bugünlerde Datça ve Çeşme'de gerçekleşen yangınlarla ilgili paylaşım yapan Gökbakar, THK uçakları zaten hep bölgede olmasına rağmen, "Yıllardır uçmayan THK uçağını havada görmek sevindirici" diyerek büyük bir provokasyona imza attı.