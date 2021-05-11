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Tarih Sencer yatağına neden kılıç koydurttu? Büyük Selçuklu'da yatağa kılıç koymak ne demek?
Tarih

Sencer yatağına neden kılıç koydurttu? Büyük Selçuklu'da yatağa kılıç koymak ne demek?

Uyanış: Büyük Selçuklu 31. Bölüm ile izleyicinin karşısına çıktı. Uyanış: Büyük Selçuklu son bölümünde Batınilerin ve Tekiş’in elinde bulunan Şelamzar’ı almak için Sencir’in mücadelesi geceye damga vurdu. Sencer’in Turna Hatun’a Şelamzar’ın kurtarılması için yaptığı yeminde yatağına kılıç konulmasını istemesi sonrası izleyiciler Selçuklular’da yatağa kılıç koymanın ne anlama geldiğini merak etti. Peki Sencer yatağına neden kılıç koydurttu? Yatağa kılıç koymak ne demek?

Yeniakit Publisher
2021-05-11 09:58:00 - 2021-05-11 10:02:17
Sencer yatağına neden kılıç koydurttu? Büyük Selçuklu'da yatağa kılıç koymak ne demek?

Uyanış Büyük Selçuklu son bölümünde Sencer ve Tapar’ın Şelamzar’ın kurtarılması için verdiği mücadele nefesleri kesti. Sencer’in Şelamzar hamlesi,  Terken Hatun’un taht hırsı yüzünden çok kez sekteye uğradı. Ancak Sencer tüm zorluklara rağmen Batınilerin elinden Şelamzar’ı almak için harekete geçti. 

Sencer yatağına neden kılıç koydurttu? 

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi son bölümünde çok ilginç bir diyalog yaşandı. Sencer karısına döndü yatağımıza kılıç koy dedi ve yemin etti. Bu eski bir Türk andıdır. Dede Korkut Destanından, Manas Destanına kadar birçok yerde bu yemini görmekteyiz. 

Yemini yapan kişi, yatağına ya da karısıyla arasına kılıç koyarak andığımı yerine getirene kadar bana helal değilsin demek istemektedir. 

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