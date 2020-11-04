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Gündem Senato nedir, ne iş yapar?
Gündem

Senato nedir, ne iş yapar?

Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya başta olmak üzere birçok ülkede yasama organının bir parçası olan senato kurumunun ne olduğu merak edilenler arasında. “Senato ne demek?” ve “Senato ne iş yapar?” gibi soruları merak eden vatandaşlar, konuyla ilgili araştırmalar yapıyor. Peki, senato nedir, ne iş yapar?

Yeniakit Publisher
2020-11-04 12:55:00 -
Senato nedir, ne iş yapar?

ABD'de yapılan seçimlerden sonra senatonun ne anlama geldiği pek çok kişi tarafından merak konusu oldu. İşte, senatolar hakkında merak edilen bilgiler…

Senato nedir?

Senato, bazı ülkelerde yasama organının bir parçası olarak görev yapan kurumdur. Genellikle çift meclisli ülkelerde bulunan Senato, daha yüksek düzeyde olan meclise verilen isimdir. Senatoların asil üyelerine Senatör denir.

 

Dünya tarihindeki ilk senato Roma'da M.Ö. 8. yüzyılda kuruldu. M.S. 6. yüzyıla kadar devam etti. Üstelik Bizans İmparatorluğu da Doğu Roma İmparatorluğu olarak M.S. 4. Yüzyılda kurulan senato kurumu 13. yüzyılda 4. Haçlı Seferinin İstanbul'u işgal etmesiyle söz konusu kurum yürürlükten kaldırıldı.

Senato ne iş yapar?

Günümüzde Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya başta olmak üzere birçok ülkede senatolar yasama kurumunun bir parçası olarak görev yürütmektedir.

Osmanlı İmparatorluğu'nda 1876 Anayasası ile Ayan Meclisi adıyla bir senato kurulmuştu. Söz konusu senato, 1920 yılına kadar çeşitli aralarla görevini yapmıştır.

Türkiye'de 1961-1980 yılları arasında çift meclisli sistem yürürlükteydi. TBMM, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu olmak üzere iki meclisten oluşmaktaydı. 1980 yılından sonra tekrar tek meclisli sisteme geri dönülme kararı alındı. Daha sonra senato kurumu, 19 yıllık bir çalışma süresinden sonra Türkiye'de yürürlükten kalktı.

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