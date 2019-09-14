Senato izin verdi! Özbekistan Türk Keneşi'ne katılıyor
Özbekistan'da Senato, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin kurulmasına ilişkin anlaşmaya onay verdi.14 Eylül 2019 Cumartesi 17:15
Özbekistan Parlamentosunun üst kurulu olan Senato Genel Kurulunun olağanüstü toplantısında, 3 Ekim 2009'da Nahçıvan'da imzalanan Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin kurulmasına ilişkin anlaşmanın onaylanmasına dair yasayı görüştü.
Senato Başkanı Tanzila Narbayeva başkanlığında düzenlenen Genel Kurulda yasa kabul edildi.
Konuyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Özbekistan Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, anlaşmanın Senato tarafından onaylanmasından 30 gün sonra Özbekistan'ın Türk Keneşi'ne üye olacağını belirtti.
Önceki gün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan'ın Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyine (Türk Keneşi) katılma kararı aldığını bildirmişti.
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