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Teknoloji Senaryosunu yapay zekanın yazdığı filmin ilk fragmanı yayınlandı
Teknoloji

Senaryosunu yapay zekanın yazdığı filmin ilk fragmanı yayınlandı

Yeniakit Publisher
2024-08-31 07:22:00 -

Mersin'de bir film şirketinin, yapay zeka teknolojisi kullanarak hazırlıklarını sürdürdüğü '3071' adlı filmin ilk fragmanı yayınlandı.

Senaryosunu yapay zeka uygulamasının yazdığı, felaketin eşiğine gelen dünyayı kurtarmak için Türk kahramanlarının yeniden tarih sahnesine çıkmasını konu alan filmin fragmanında, yürüyen ve gülümseyen Atatürk'ün yanı sıra Mete Han, Alparslan, Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman gibi tarihteki önemli kahramanlardan kesitler de yer alıyor. Dünyayı ele geçirmeye çalışan kötü yapay zeka 'Dark Mind' ile insanlık tarihini kurtaracak iyi yapay zeka 'Bilge' arasında geçen olayların aktarıldığı filme paralel olarak bir savaş ve strateji oyunu da geliştirilmeye başlandı.

 

Yapay zeka çağında iyilerle kötülerin savaşı

Mersin'de faaliyet gösteren bir film şirketi, gelişen teknolojiyle birlikte sinema sektöründe farklı bir film için kolları sıvadı. Senaryosunu yapay zeka uygulaması ChatGPT'ye yazdıran ekip, bazı düzenlemelerin ardından filmin taslağını oluşturdu. Bir tarafta 'Mete Han, Alparslan, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman ve Mustafa Kemal Atatürk' gibi tarihteki önemli kahramanlarının yer aldığı filmde, diğer tarafta ise 'Adolf Hitler, Joseph Stalin, Idi Amin, Saddam Hüseyin, Pol Pot, II. Ramses ve Nemrut' gibi isimler bulunuyor. Dünyayı ele geçirmeye çalışan kötü yapay zeka 'Dark Mind' ile insanlık tarihini kurtaracak iyi yapay zeka 'Bilge' arasında geçen olayların işlendiği filmin çalışmaları sürerken, ilk fragmanı da yayınlandı. Fragmanda Atatürk'ün yanı sıra Mete Han, Alparslan, Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman gibi tarihteki önemli kahramanlardan kesitler de yer alıyor.

 

"Yaptığımız bir start-up projesi"

Filmin proje yönetmenlerinden Onur Kaygın, yapay zekayla üretilen ilk uzun metraj sinema filmi olduğunu belirttiği 3071'in çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Filmin konusu hakkında bilgi veren Kaygın, "Filmimiz, tarihi belleklerden silen ve insanlığı yok etmek üzere olan kötü yapay zeka Dark Mind ve dünyayı kurtarmak üzere harekete geçen iyi yapay zeka Bilge arasındaki savaşı konu alıyor. Proje takvimimiz 6 ay. Ama bu dijital bir süreç. Teknolojik gelişmeleri anlık takip eden bir süreç işliyor. Umuyoruz ki gelişmeler hızla devam eder ve projemiz en kısa sürede vizyonda olur" dedi. Yaptıklarının bir start-up projesi olduğunu vurgulayan Kaygın, "Yeni bir çağ açılıyor. Örnek ve öncü olmak, ülkemizi dünya sahnesinde temsil etmek istiyoruz. Dünya sahnesinde yer alan öncü firmalarla çözüm ortaklıkları kurmak, bu gelişmeleri ülkemize getirmek için bu yola çıktık. Bu sahnede olmak, öncü olmak bizim için çok kıymetli. Açtığımız bu yoldan ülkemizin teknolojisi, sineması, reklam sektörü ve gençleri yürüyecek" dedi.

 

"Fragmanımızda Atatürk'ün yürüdüğünü ve gülümsediğini söylemek istiyoruz"

Film çalışmalarının devam ettiğini belirten Kaygın, Atatürk'ün de yer aldığı hazırladıkları ilk fragmanı kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade ederek, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyoruz. Fragmanımızda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yürüdüğünü ve gülümsediğini söylemek istiyoruz" diye konuştu.

Kaygın ayrıca filme paralel olarak 'Bilge 3071 Savaş ve Strateji Oyunu'nun hazırlıklarına başladıklarını dile getirerek, FPS türünde olacak oyunda da filmdeki kahramanların yer alacağını kaydetti.

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