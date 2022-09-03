Senaryo PKK’dan figüranlık Zillet’ten

PKK’lı teröristlerin kanlı eylemlerini perdeleyip mağdur gösterilen olaylarla duyar kasan Zillet’in son tezgahı olan “içi kemik dolu çuval” hadisesi de diğerleri gibi algı operasyonu çıktı. CHP, HDP ve fonlu Zillet medyasının fotoğraf üzerinden duyar kastığı görüntünün, örgüt içi infazla öldürülen Welat Çiya kod adlı PKK’lı terörist Hakan Arslan’a ait olduğu belirlendi. “Kemikleri 7 yıl sonra devlet tarafından babasına teslim edilen Kürt genci” diye lanse edilen olayla ilgili HDP’nin yanı sıra CHP’li Sezgin Tanrıkulu, Mehmet Bekaroğlu’nun “duygusal” mesajları dikkat çekmişti. Son olarak Halk TV spikeri Şirin Payzın, “Oğlunuzun kemiklerini kucağınıza veren bir devlet var. Bir tabutu bile çok gören” sözleriyle mağdur edebiyatının çıtasını zirveye çıkardı.

Hep aynı senaryo

PKK’nın “hem katlet hem mağdur rolüne bürün” stratejisinin uygulandığı olayın baş aktörü olan “ölü gencin” PKK’lı bir terörist olduğu gözlerden kaçırıldı. “Welat Çiya” kod adlı Hakan Arslan’ın kemikleri, Diyarbakır’da tarihi Sur’da restorasyon çalışmalı yapılırken iskelet kemikleri bulunmuş ve üzerine yapılan tetkik ve DNA testleri neticesinde ailesine teslim edilmişti. 2016 yılında Sur’daki hendek çatışmalarında asker ve polise kurşun sıkıp 71 güvenlik görevlisini şehit eden teröristlerden Arslan’ın iç infazla öldürüldüğü saptanırken, hem öldürüp hem ölüsü üzerinden mağdur edebiyatı yapan PKK zihniyeti, benzer her durumda aynı sahtekarlığa başvuruyor. Şimdiye kadar benzer asparagaslar işlenip, ajitasyon malzemesi yapıldı ancak her defasında gerçeğin farklı olduğu ortaya çıktı. İşte onlarda birkaçı...

“Külter” yalanını dillendirdiler

“Hurşit Külter nerede” deyip DBP’li Külter’i devletin kaçırdığını iddia ettiler, 134 gün boyunca algı operasyonu yaptılar, Külter’in kanalizasyon yoluyla PKK’lılarla önce Cudi’ye sonra Kerkük’e kaçtığı deşifre oldu.

“Sivil ölüm” videoyla çürütüldü

“Afrin’de TSK sivil Kürtleri öldürdü” dediler, HDP ve CHP’liler günlerce TSK’yı hedef aldı. Yalan, PKK/YPG’nin sivilleri kalkan olarak kullanıp Mehmetçiğe kurşun sıktığına dair görüntülerle ifşa edildi.

Elçi'yi PKK vurdu devlet suçlandı

“Devlet Tahir Elçi’yi infaz etti” diyerek uluslararası çapta kara propaganda yürüttüler. Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin basın açıklaması yaptığı sırada PKK’lı Mahsun Gürkan’ın silahından çıkan kurşunla can verdiği tespit edildi.

“Er” iftirası böyle çöktü

Sözde kayıp Er Osman Karadeniz’in askerler tarafından öldürüldüğü yalanı üzerinden haftalarca tezvirat yürütüldü. Fakat daha sonra Osman Karadeniz’in askeri birliğinden kaçarak PKK’ya katıldığı, güvenlik güçlerimize silah doğrulttuğu ve çatışmada öldüğü ortaya çıkmıştı.

İblis'in çocukları

Orman yangınlarını yine aynı çevreler “İmara açabilmek için yakıyorlar” yalanıyla gündemleştirip iktidarı töhmet altında bırakmaya çalıştı. Yakmaları PKK’ya bağlı “Ateşin Çocukları İnisiyatifi” adlı terörist grup yayınladığı bildiriyle üstlenince, terörist seviciler bir kez daha boşa düştü.

Anneler maskelerini düşürdü

HDP zihniyetinin yıllar boyunca “Devlet Kürt gençleri kaçırıyor” söyleminde bulunup, Kürt sorunu argümanına alet ederken, Hacire Akar’ın başlattığı ve diğer acılı Diyarbakır Annelerinin katılımıyla çığ gibi büyüyen eylemle, gençleri zorla kaçıranların PKK’lılar olduğu gözler önüne serildi.