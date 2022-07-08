Sen yakında kainat papazını da satacaksın Emre!

YENİ AKİT ANKARA

Her fırsatta Türkiye’ye ve AK Parti hükümetine karşı nefret söyleminde bulunan FETÖ’nün kalemşoru Emre Uslu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile karakterini bir kez daha ortaya koydu.

17-25 Aralık kumpaslarının başarısız olmasıyla tasmasını tutan Fetullah Gülen’in yanına kaçan Uslu paylaştığı fotoğrafın üzerine, “İyi bir kahveye RTE ve rejimini satarım” ifadelerini kullandı.

Daha önce devleti ve milleti peşkeş çekmeye yeltenen FETÖ terör örgütü üyelerinin yakında Pensilvanya'daki kainat papazını satma ihtimali de gün yüzüne çıkmış oldu.