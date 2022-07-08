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Gündem Sen yakında kainat papazını da satacaksın Emre!
Gündem

Sen yakında kainat papazını da satacaksın Emre!

15 Temmuz hain darbe girişimi ile vatanı satan FETÖ’nün kalemşoru Emre Uslu, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraf ile karakterini ortaya koydu. Emre Uslu yine "satmaktan" bahsetti.

Yeniakit Publisher
2022-07-08 14:42:00 -
Sen yakında kainat papazını da satacaksın Emre!

YENİ AKİT  ANKARA

Her fırsatta Türkiye’ye ve AK Parti hükümetine karşı nefret söyleminde bulunan FETÖ’nün kalemşoru Emre Uslu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile karakterini bir kez daha ortaya koydu.

17-25 Aralık kumpaslarının başarısız olmasıyla tasmasını tutan Fetullah Gülen’in yanına kaçan Uslu paylaştığı fotoğrafın üzerine, “İyi bir kahveye RTE ve rejimini satarım” ifadelerini kullandı.

Daha önce devleti ve milleti peşkeş çekmeye yeltenen FETÖ terör örgütü üyelerinin yakında Pensilvanya'daki kainat papazını satma ihtimali de gün yüzüne çıkmış oldu.

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