Sen şaka mısın beybaba? Cumhuriyet yazarından kargaları bile güldüren yazı

Cumhuriyet gazetesi yazarı Ali Sirmen, Kemal Kılıçdaroğlu yalakalığında çıtayı yükseltti.

Türkiye'de taş üstüne taş koyan her proje ve hamleye itiraz eden Kılıçdaroğlu'nun, ülkemizdeki sorunun özünü kavradığını ileri süren Sirmen, kargaları bile güldüren yazısında özetle şunları kaydetti:

"Ürettiğinden çok tüketen düzenlerle zengin mutlu toplumlara ulaşamazsın.

Yağma ve talan ekonomisinin politikasını uygulayarak ürettiğinden çok tüketen Türkiye’si zenginliğe ulaşamaz, insanların daha müreffeh bir topluma daha adil, daha eşit bir ülkeye erişebilmeleri için daha fazla üretmeleri gerek. Kılıçdaroğlu kampanyasında söyledikleri ile çizdiği hedeflerle bu gerçeği gördüğünü kanıtlıyor.

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Kemal Bey sorunun özünü kavramış, burada anahtar sözcük üretimdir. Türkiye zenginleşmek zorundadır. Zenginleşme ancak üretimi hem miktar hem de kalite olarak artırmakla mümkündür.

Yağma ve talan ile üretmeden tüketerek sürdürülebilir bir kalkınmaya da adil eşit bir topluma da özgürlüklere de ulaşılamaz. Adil bir topluma ulaşmak için üretimin artması şarttır. Eğitim düzeyinin yükselmesi için üretimin kalitesinin yükselmesi şarttır.

Vatandaşın çarşıda pazarda etiketlere yutkunarak bakmayıp insanca yaşayabilmesi için üretimin artması zorunludur. Çağın düzeyine erişebilmek için, depremle başa çıkabilmek için üretimin miktarını ve kalitesini yükseltmek şarttır."