"Sen o tepsiye pisledin Arda"

HaberTürk'ün Galatasaray sevgisiyle bilinen yazarı Fatih Altaylı, iki gündür skandal bir olayla gündemden düşmeyen Arda Turan'ı sert bir dille eleştirdi. İşte Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü:

Eyyy Arda kardeşim.

Seni neredeyse çocuk sayılabilecek gençliğinden beri tanırım, severim.

Ya da “Severdim” mi demeliyim emin değilim.

Pırıl pırıl, iyi kalpli, tertemiz bir delikanlıydın.

Öyle kocaman kocaman adamlık üzerine lafların yoktu o zamanlar.

Zaten o laflara ihtiyacın da yoktu.

Gençtin ama adamdın.

Kafamda hep o Arda vardı.

Öyle ki, senin doğumundan çok öncesinden benim dostum olan Fatih Terim’le sorun yaşadığında bile haklı olduğuna inandığım için senin yanında durdum, kendi çapımda seni korudum.

En ağır eleştirilere maruz kaldığın zaman “Gençtir” dedim, “Şans verin” dedim, “Hatasını görür” dedim.

Hep inanmak istedim gençliğini bildiğim o çocuğa.

Galiba yanılttın bizi, beni, hepimizi Arda.

Yıllar geçip büyüyüp olgunlaşacağına, yıllar sana bir şey katmadı.

Tam aksine senden alıp götürdü.

Cümlelerin büyüdü ama o kocaman yüreğin giderek küçülmüş Arda.

“Adamlık” diyerek kaybettiğini lafla kapatmaya çalışmışsın Arda.

Şimdi onu görüyorum artık.

Sana baktıkça üzülüyorum Arda.

Biz senin bir an önce iyileşip sahalara dönmeni, kendini bulmanı beklerken seni sabaha karşı bir bar köşesinde buluyoruz.

Hem de ne bulmak!

Kocasını da tanıdığın bir evli kadına “yazarken”

Yuh artık Arda, yuh artık.

“Adamlık” diyorsun ya Arda.

Birinci dersten başlayalım istersen.

Karnı burnunda çocuğunuzu dünyaya getirecek eşini evde bırakıp, kendini gece kulüplerine atmak mı adamlık yoksa bir yandan palavradan muhafazakarlık mesajları verirken, bir yandan gece kulüplerinde kavga çıkarmak mı?

Gelelim ikinci derse.

9 aylık hamile eşin evde beklerken başka kadınlara yürümek mi adamlık?

Hadi hiçbiri bizi ilgilendirmez de, evli bir kadına kocasının yanında asılmak adamlığın neresinde var?

Bu kadarı bile “Pes artık” dedirtecek kadar rezilce bir durumken bir de kadının kocasına saldırmak mı adamlık!

Yuh artık Arda. Yuh.

Sen gelip ülkende düştüğün yerden kalkabilesin diye bu halkın vergileriyle ayakta duran kurumlar para verdiler, sponsor oldular da Başakşehir seni alabildi.

Bu mu senin teşekkür etme biçimin?

Bu mudur senin ağzından düşürmediğin adamlık?

Sonra bir de bitirimler gibi elinde silahla hastaneye gidip “Vur beni” demeler falan.

Böyle yaparak bar köşelerinde yitirdiğin adamlığı kazanacağını mı zannediyorsun Arda?

Bu ülke sana “Adamlığı“ ilk takımının adı gibi Altıntepsi’de sundu.

Sen o tepsiye pisledin Arda.

Merdiveni çıkmak zordur Arda ama düşmek kolay.

Sen düşmedin Arda.

Merdivenin tepesinden aşağı attın kendini.

Şimdi git, bir aynaya bak Arda.

10 yıl önceki o çocuğu nereye gömdün diye.

Bak ve ağla.