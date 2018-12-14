0553 313 94 23

'Sen niye bizim çocuklarımızı yakıyorsun'

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyon 3 uyuşturucu satıcısı tutuklandı. Zehir tacirlerine tepki gösteren aileler ‘Çocuklarımızı neden zehirliyorsunuz’ dedi.

14 Aralık 2018 Cuma 06:26
'Sen niye bizim çocuklarımızı yakıyorsun'

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sokak satıcılarıyla mücadele çalışmaları kapsamında, Karamanlı Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenlendi.

Operasyonda, sokak ve kafelerde uyuşturucu madde satışı yaptıkları ileri sürülen Derya K, Abdullah Y. ve Ali P. gözaltına alındı. Bu kişilerin bulunduğu adreste yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sağlık kontrolü için hastaneye getirilen zanlılardan Derya K'nin ağlayarak, "Ben suçsuzum. Arada beni yakıyorlar. Ben bir şey yapmadım." diye bağırması üzerine bir vatandaş, "Siz niye bizim çocuklarımızı yakıyorsunuz. Timsah gözyaşları bunlar" diye tepki gösterdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. 

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 06:26
  1. Kahramanmaraş
  2. Karaman
  3. kahramanmaraş
  4. uyuşturucu
  5. operasyon

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan imzaladı! İşte resmileşen önemli atamalar
    1. Erdoğan imzaladı! İşte resmileşen..
    2. ABD'den Yemen görüşmelerine ilişkin..
    3. Asgari ücret için kritik gelişme! O..
    4. Erdoğan imzaladı! İşte resmileşen..
    5. Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
    6. Başkentte kar yağışı etkili oluyor
    7. Çavuşoğlu Pompeo ile görüştü
    8. Mehmetçik imdada yetişti! Kara Şahin..
    9. Harekete geçmek için Türkiye'yi..
    10. Türkiye sinyali verdi, ABD panik..
    11. Almanya'da polise 'olağanüstü' yeni..
    12. F.Bahçe'den şaşırtan paylaşım! Tepki..
    13. 'Sen niye bizim çocuklarımızı..
    14. O saldırgan öldürüldü... Terör örgütü..
    15. Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazası
    16. Temsilciler Meclisi 'soykırım' dedi
    17. Yerel seçim takvimi Resmi Gazete’de
    18. DEAŞ karşıtı koalisyonunun hava..
    19. "Trump'ın göreve başlama töreni..
    20. Abbas, Mısır istihbarat heyetiyle..
    Gündemi sarsacak şok iddia! 'Abdullah Gül, Erdoğan'ın zayıflamasını istiyor'
    Gündemi sarsacak şok iddia! 'Abdullah Gül, Erdoğan'ın zayıflamasını istiyor'
    Rusya'dan Fırat'ın doğusuyla ilgili açıklama!
    Rusya'dan Fırat'ın doğusuyla ilgili açıklama!
    Yeni internet fiyatları enflasyonu zıplatacak
    Yeni internet fiyatları enflasyonu zıplatacak
    Hakkari'den kötü haber! Çok sayıda asker yaralı
    Hakkari'den kötü haber! Çok sayıda asker yaralı
    Ankara'da Yüksek Hızlı Tren kazası! Çok sayıda...
    Ankara'da Yüksek Hızlı Tren kazası! Çok sayıda...

    Günün Karikatürü

    14 Aralık 2018
    Günün âyet ve hadisi
    Günün âyet ve hadisi
    Yeniden aday gösterilemeyen başkan CHP'yi yerden yere vurdu
    Yeniden aday gösterilemeyen başkan CHP'yi yerden yere vurdu