Sen neymişsin be Meral Abla! Akşener’in CHP’yi dizayn planı

Millet İttifakı, 14 ve 28 Mayıs'taki seçimlerde yaşadığı yenilginin ardından adeta dağıldı.

CHP'de değişim rüzgarları eserken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisi için "baba-oğul gibiyiz" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açmışa benziyor.

İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Meral Akşener'in eski danışmanı Dr. Hasan Sami Özvarinli, sosyal medya hesabından seçim sonrası partilerde yaşanacak değişime yönelik çarpıcı açıklamalar yaptı.

AKŞENER'İN KONGRE PLANI: CHP'Yİ DİZAYN ETMEK

Akşener'in 24 Haziran'daki kongreye kendi anahtar listesiyle gireceğinin altını çizen Özvarinli, "İYİ Parti Genel Başkanı 24 Haziran'daki kongreye kendi anahtar listesi ile girecek. Kongre iki adaylı gerçekleşecek lakin Meral Akşener ve çıkardığı blok liste kongreyi alacak. İYİ Parti kongresi tamamlandıktan sonra, Meral Akşener ve Buğra Kavuncu, Ekrem İmamoğlu üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'ni dizayn etmek için çalışacak" dedi.

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İMAMOĞLU, KIRMIZI ÇİZGİSİ!

Özvarinli, her fırsatta adaylığını desteklediğinin sinyalini verdiği Ekrem İmamoğlu'nun Meral Akşener'in kırmızı çizgisi olduğunu vurgularak, "Yerel seçimler öncesinde Millet İttifakı'nın devam edip etmeyeceği Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhtemel kasım ayında yapması beklenen kongresinin neticesine göre belirlenecek. Birçok defa şahidimdir ki, Ekrem İmamoğlu Meral Akşener'in kırmızı çizgisidir" şeklinde yazdı.

İYİ PARTİ'Yİ KAVUNCU'YA, CHP'Yİ İMAMOĞLUNA

Açıklamalarını sürdüren Özvarinli, "İYİ Parti'yi gelecekte Buğra Kavuncu'ya bırakma planı üzerinde mutabık kalan Meral Akşener, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ise Ekrem İmamoğlu'nu Genel Başkan yapmak için mücadele verecek" ifadelerini de kullandı.

İMAMOĞLU'NU ADAY YAPMAK İSTEDİ

Sosyal medya hesabından iddialarına devam eden Özvarinli, Akşener ile yaptığı bir konuşmayı aktararak şunları da paylaştı:

"Meral Akşener'in ilk günden itibaren tek ve yegane cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'ydu. Bunu da bize defalarca deklare etti. O süreçte İYİ Parti grup başkanlığını yapan ve Meral Akşener'e en yakın isimlerden birisi olan İsmail Tatlıoğlu bile Mansur Yavaş'ın önde çıktığı bir anket üstünden yaptığımız sohbet esnasında, Mansur (HDP seçmenini kasten) denenmemiş bir aday ama Ekrem İmamoğlu İstanbul seçimlerinde denenmiş bir aday O yüzden Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayımız olmalıdır şeklinde bizlere telkinde bulundu."

"CHP'Yİ BÖLECEK, BÖLMEZSE İMAMOĞLU'NA YENİ PARTİ KURDURTACAK"

Özvarinli son olarak şunları söyledi:

"Süreç farklı gelişince bu sefer Ekrem İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı gündeme geldi. Ekrem İmamoğlu CHP genel başkanlığını alamaz ise aynı Meral Akşener'in MHP'de yaptığı gibi yapacak, o da Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölecektir. Solda yeni bir parti kuracaktır; bunun da tüm desteğini üst akıl ve Meral Akşener verecektir. İYİ Parti'de kurulacak olan bu yeni parti ile ittifak yapacaktır. Üst akıl hem sağda hem solda tamamiyle kendine ait partiler istemektedir. Ele geçiremedikleri zaman yeni bir parti kurup böleceklerinden herkes emin olabilir."