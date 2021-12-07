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Siyaset Sen neymişsin be Babacan!
Siyaset

Sen neymişsin be Babacan!

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti'de olduğu dönemdeki bütün başarıları kendine mâl eden, tüm olumsuzlukları ise Tayyip Erdoğan'a aitmiş gibi göstermeye çalışan Ali Babacan'a fena ayar verdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 14:33:00 -
Sen neymişsin be Babacan!

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti'de olduğu dönemdeki bütün başarıları kendine mâl eden, tüm olumsuzlukları ise Tayyip Erdoğan'a aitmiş gibi göstermeye çalışan Ali Babacan'a fena ayar verdi. Babacan'ın muhalefete geçip partisini kurduktan sonra "gerçeklerden" haberdar olduğumuzu belirten Selvi, "İnsanın içinden, 'Sen neymişsin be Ali Babacan' demek geliyor" ifadelerini kullandı.

İşte Selvi'nin DEVA Partisi Genel Başkanı'nın ikiyüzlülüğünü gözler önüne seren o yazısı:

"Ali Babacan, AK Parti’de olduğu dönemde ne yaptıysa meğer hepsine karşıymış.

Son olarak Gezi’ye yapılan müdahaleye itiraz ettiğini söyledi. İyi ama hem itiraz etmişsin hem Gezi davasına müdahil olmuşsun. Hem karşı çıkmışsın hem de Gezi davasında yargılananlar hakkında şikâyetçi olmuşsun.

Ali Babacan, Erdoğan’ı cumhurbaşkanı adayı gösteren milletvekilleri arasında yer almıştı. Ama aynı zamanda Abdullah Gül’ün muhalefetin ortak adayı yapılması projesinin başında, hatta kendi ifadesiyle, “tam göbeğinde” yer almış. Başkanlık sistemine karşıymış. Ancak Başkanlık sistemini getiren Anayasa değişikliği Meclis’te oylanırken, iki kez evet oyu kullanmış.

Yani bugün ne dediyse tersini yapmış.

Oysa Ali Babacan siyasette temizliğin ve itibarın göstergelerinden biriydi. Şu içine düştüğü duruma bakın. Kendini mahvetti gitti.

Bu gidişle Ali Babacan, aslında ben DEVA Partisi’nin kuruluşuna da karşıydım ama kurduk derse şaşırmam."

 

 

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