  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İstanbullular dikkat! Uzmanı son tahminini duyurdu: Zamanı geldi, kara kış dönemi ve beklenen kar yağışı geliyor!

Tarsus kazısıyla ilgili şok sözler! "Kabe'nin altında saklanıyor olabilir"

İstanbul’u 3 bölgeye ayırmışlar! FETÖ'nün yeni şifreleri

FIFA yılın en iyileri için adayları belirledi! Listede Süper Lig'den bir isim var

Karar şeytana yarar! Sözde İslamcı Karar'ın yaptığı habere bakın: 'Kalça dansı ile hipnotize oldu'

Trablus mahkemesi Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmayı durdurma kararı aldı! Libya hükümeti başkanı ne dedi?

Mercedes-Benz Türk, enerjisini güneşten alacak! Tarihe geçen adımlarla Türkiye'nin rezervine katkı

Hollanda devinden Türkiye kararı! 'Başlıyoruz' diyerek duyurdular

Karadeniz doğal gazında heyecanlandıran gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o rezalete suç duyurusu
Spor Sen nereden çıktın Jose Mourinho! Fenerbahçe'de dengeler altüst olacak
Spor

Sen nereden çıktın Jose Mourinho! Fenerbahçe'de dengeler altüst olacak

İtalyan devi Roma'nın teknik patronu Jose Mourinho, Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Altay Bayındır'ı gözüne kestirdi. Portekizli hocanın talimatıyla harekete geçen Roma, genç eldivene teklif yapmaya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-13 15:22:00 -
Sen nereden çıktın Jose Mourinho! Fenerbahçe'de dengeler altüst olacak

Fenerbahçe'de performansı sık sık eleştirilen Altay Bayındır, sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle birlikte rotasını Avrupa'ya çevirebilir.

Roma'nın listesine girdi

İtalyan basınında çıkan haberlerde, yeni sezon için kaleci arayışlarına başlayan Roma, Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Altay Bayındır'ı listesine ekledi.

2 aday daha var

Jose Mourinho'nun talimatıyla harekete geçen İtalyan devinin listesinde milli eldivenin dışında Empoli'de forma giyen Guglielmo Vicario ve Atalanta'da forma giyen Marco Carnesecchi de yer alıyor. Bu sezon sarı-lacivertli formasıyla 28 resmi maça çıkan Altay Bayındır, bu karşılaşmalarda kalesinde 31 gol görürken, 12 maçta kalesini gole kapattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23