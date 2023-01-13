Sen nereden çıktın Jose Mourinho! Fenerbahçe'de dengeler altüst olacak
İtalyan devi Roma'nın teknik patronu Jose Mourinho, Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Altay Bayındır'ı gözüne kestirdi. Portekizli hocanın talimatıyla harekete geçen Roma, genç eldivene teklif yapmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe'de performansı sık sık eleştirilen Altay Bayındır, sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle birlikte rotasını Avrupa'ya çevirebilir.
Roma'nın listesine girdi
İtalyan basınında çıkan haberlerde, yeni sezon için kaleci arayışlarına başlayan Roma, Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Altay Bayındır'ı listesine ekledi.
2 aday daha var
Jose Mourinho'nun talimatıyla harekete geçen İtalyan devinin listesinde milli eldivenin dışında Empoli'de forma giyen Guglielmo Vicario ve Atalanta'da forma giyen Marco Carnesecchi de yer alıyor. Bu sezon sarı-lacivertli formasıyla 28 resmi maça çıkan Altay Bayındır, bu karşılaşmalarda kalesinde 31 gol görürken, 12 maçta kalesini gole kapattı.