Sen ne yaptın Wanda Nara... Belli oldu!

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray ile sezonu ikinci tamamlayan Fenerbahçe'de birçok futbolcu performanslarıyla ön plana çıkmıştı. Sarı - kırmızılılarda PSG'den kiralanan golcü Mauro Icardi; sarı - lacivertlilerde ise genç yıldız Arda Güler, ortaya koydukları oyunla Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çekmişti. Serie A devi Milan, Arda Güler için Fenerbahçe'ye izin kağıdı göndermesinin ardından Mauro Icardi için de harekete geçti.

Avrupa'da transfer döneminin açılmasıyla birlikte imzalar da peş peşe atılmaya başladı. Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'ın PSG'den kiraladığı Mauro Icardi, attığı gollerle kazanılan zaferde başrol oynamıştı. Taraftarların sevgilisi haline gelen yıldız ismin geleceği merak ediliyordu.

Galatasaray'ın, bonservisini almak için büyük uğraş verdiği ve Fransız deviyle görüşmelerini sürdürdüğü Icardi için sıcak bir gelişme yaşandı.

Mauro Icardi'nin eşi olan ve aynı zamanda menajerliğini yapan Wanda Nara, Instagram'dan yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Nara'nın Instagram hikayesinde Milan'da çektirdiği bir fotoğraf yer alırken, 'Milan' yazısı ve kum saati emojisi görüldü.

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Wanda Nara'nın paylaşımı sonrasında futbolseverler, Icardi'nin Milan'a transfer olacağına dair yorumlarda bulundu.

Öte yandan sezonu ikinci sırada bitiren ve Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe'de ise Arda Güler'in geleceği merak konusu olmuştu.

Serie A devi Milan'ın Arda Güler ile resmi görüşmelerde bulunmak için Fenerbahçe’ye izin yazısı yolladığı öne sürülmüştü.

Bu iki gelişmeyle birlikte taraftarlar, Icardi ve Arda Güler'in aynı takımda oynama ihtimalini göz önünde bulundurarak sosyal medyada paylaşımlarda bulundu.