  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Beş parasız kalmış, kahır çekiyormuş! Fetullah Gülen lafları garip! "Hakan Şükür'ü mal mal dinlediler"

Yeni asgari ücretle ilgili şok iddia! O rakam gündeme bomba gibi düştü

Yunan Büyükelçi'den şok Türkiye itirafı! Bu sözler, ağızları bir karış açık bırakacak

Canan Karatay "Ani kalp durmasına neden olabilir" diye uyardı! O şey alkolden bile daha zehirli

Evinde, bankada, cebinde doları olanlar dikkat! Necmettin Batırel'den gündemi altüst edecek 78 milyar dolar iddiası

2023 yılı enflasyon beklentisi açıklandı

Telefonunuzdan hemen silin! Bu uygulamalar kartınızdan gizlice para çekiyor

Türkiye'ye aklınca ayar vermeye geldi! ABD'li kritik isim, toplantılarda bakın neler söylemiş

Bitcoin'e rakip mi geliyor? Dijital Türk Lirasının ödemeler için kullanımı testlerine...

O iddia, Hulusi Akar'ı çılgına çevirdi! "Alçakça" deyip patladı
Spor Sen ne yaptın Muhammed Gümüşkaya!
Spor

Sen ne yaptın Muhammed Gümüşkaya!

Fenerbahçe'den Westerlo transfer olan Muhammed Gümüşkaya için işler pek yolunda ilerlemiyor. Geçtiğimiz sezon Vitor Pereira ile kariyer zirvesini gören Muhammed Gümüşkaya, Westerlo'da kadro dışı bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-25 16:35:00 -
Sen ne yaptın Muhammed Gümüşkaya!

Fenerbahçe'den Westerlo transfer olan Muhammed Gümüşkaya için işler pek yolunda ilerlemiyor. Geçtiğimiz sezon Vitor Pereira ile kariyer zirvesini gören Muhammed Gümüşkaya, Westerlo'da kadro dışı bırakıldı. 

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve sonra Westerlo'ya transfer olan Muhammed Gümüşkaya, Belçika'da zor günler geçiriyor. Geçen yıl Vitor Pereira tarafından şans verilen ve performansı 21 yaşındaki genç futbolcu yükselişini sürdürememiş ve sezon sonu da takımdan gönderilmişti. Gümüşkaya Westerlo'da da kadro dışı kaldı.

Fenerbahçe'den ayrılarak büyük umutlarla Avrupa'ya açılan ve Belçika Ligi ekiplerinden Westerlo'ya transfer olan Muhammed Gümüşkaya yeni takımında büyük bir şok yaşadı.

Akşam'a göre; sadece 3 maçta forma giyebilen 21 yaşındaki futbolcu 5 maçta kadro dışı kaldı ve son haftaki Kortrijk mücadelesinde de kadroda olsa da forma şansı bulamadı.

VITOR PEREIRA'NIN GÖZBEBEĞİYDİ

Fenerbahçe'deki 2. döneminde Muhammed Gümüşkaya'yı takıma adapte eden Vitor Pereira genç futbolcu için övgü dolu sözler kullanmış ve taktik dizilişinde 21 yaşındaki isme bir hayli şans vermişti.

İsmail Kartal'ın gelişi ile Giresunspor'a kiralanan genç futbolcu geçtiğimiz sezonu 32 maçla tamamlayıp 3 gol 2 asistlik performans ortaya koymuştu.
21 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Belçika'da 3 maça çıktı ve 1 gollük performans gösterebildi. Sadece 133 dakika sahada kalabilen Muhammed Gümüşkaya, henüz Westerlo ile ilk 11'de de şans bulamadı.

 

 

 

Acun Ilıcalı bu sefer baltayı taşa vurdu!
Acun Ilıcalı bu sefer baltayı taşa vurdu!

Spor

Acun Ilıcalı bu sefer baltayı taşa vurdu!

Bu skandal Acun'u bitirir! Çok ağır suçlama...
Bu skandal Acun'u bitirir! Çok ağır suçlama...

Medya

Bu skandal Acun'u bitirir! Çok ağır suçlama...

TFF'den sürpriz Cüneyt Çakır kararı!
TFF'den sürpriz Cüneyt Çakır kararı!

Spor

TFF'den sürpriz Cüneyt Çakır kararı!

Prens Selman kesenin ağzını açtı! Hakan Çalhanoğlu'na çılgın rakamı resmen duyurdular
Prens Selman kesenin ağzını açtı! Hakan Çalhanoğlu'na çılgın rakamı resmen duyurdular

Spor

Prens Selman kesenin ağzını açtı! Hakan Çalhanoğlu'na çılgın rakamı resmen duyurdular

Beşiktaş'ta şimdi de Gedson Fernandes krizi!
Beşiktaş'ta şimdi de Gedson Fernandes krizi!

Spor

Beşiktaş'ta şimdi de Gedson Fernandes krizi!

Fox TV’nin O dizisi için karar çıktı!
Fox TV’nin O dizisi için karar çıktı!

Medya

Fox TV’nin O dizisi için karar çıktı!

Avrupa peşinde ama, Galatasaray'da sahada yok!
Avrupa peşinde ama, Galatasaray'da sahada yok!

Spor

Avrupa peşinde ama, Galatasaray'da sahada yok!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23