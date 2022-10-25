Sen ne yaptın Muhammed Gümüşkaya!

Fenerbahçe'den Westerlo transfer olan Muhammed Gümüşkaya için işler pek yolunda ilerlemiyor. Geçtiğimiz sezon Vitor Pereira ile kariyer zirvesini gören Muhammed Gümüşkaya, Westerlo'da kadro dışı bırakıldı.

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve sonra Westerlo'ya transfer olan Muhammed Gümüşkaya, Belçika'da zor günler geçiriyor. Geçen yıl Vitor Pereira tarafından şans verilen ve performansı 21 yaşındaki genç futbolcu yükselişini sürdürememiş ve sezon sonu da takımdan gönderilmişti. Gümüşkaya Westerlo'da da kadro dışı kaldı.

Fenerbahçe'den ayrılarak büyük umutlarla Avrupa'ya açılan ve Belçika Ligi ekiplerinden Westerlo'ya transfer olan Muhammed Gümüşkaya yeni takımında büyük bir şok yaşadı.

Akşam'a göre; sadece 3 maçta forma giyebilen 21 yaşındaki futbolcu 5 maçta kadro dışı kaldı ve son haftaki Kortrijk mücadelesinde de kadroda olsa da forma şansı bulamadı.

VITOR PEREIRA'NIN GÖZBEBEĞİYDİ

Fenerbahçe'deki 2. döneminde Muhammed Gümüşkaya'yı takıma adapte eden Vitor Pereira genç futbolcu için övgü dolu sözler kullanmış ve taktik dizilişinde 21 yaşındaki isme bir hayli şans vermişti.

İsmail Kartal'ın gelişi ile Giresunspor'a kiralanan genç futbolcu geçtiğimiz sezonu 32 maçla tamamlayıp 3 gol 2 asistlik performans ortaya koymuştu.

21 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Belçika'da 3 maça çıktı ve 1 gollük performans gösterebildi. Sadece 133 dakika sahada kalabilen Muhammed Gümüşkaya, henüz Westerlo ile ilk 11'de de şans bulamadı.