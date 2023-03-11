Sen ne yaptın Mauro Icardi! Yav siz bizle dalga mı geçiyorsunuz?

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin başı haciz problemiyle dertte. Wanda Nara ile İstanbul'da aynı rezidansın farklı dairelerinde konaklayan Arjantinli yıldız, kira olarak 15 bin dolar ödüyordu. Başarılı futbolcunun daire kirasını ödememesi nedeniyle hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Galatasaray sezon başında oldukça hareketli bir transfer dönemi geçirmiş ve Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain'den Mauro Icardi'yi kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Gösterdiği performansla kısa sürede taraftarların ve camianın büyük beğenisini toplayan Arjantinli yıldızın başı haciz işlemleriyle derde girdi...

Boşandığı eşi Wanda Nara ile İstanbul'da yer alan bir rezidansın farklı dairelerinde konaklayan ve ailesine daha yakın olma amacıyla böyle bir karar aldığını ifade eden Icardi'nin aylık kira ödemesi 15 bin dolar olarak göze çarpmıştı.

Takvim'e göre Wanda Nara'nın da kirasını üstlenen yıldız golcünün 4 aylık kira ödemesini yapmadığı ortaya çıktı.

Bu olayın ardından ev sahibinini kendisine yaklaşık 1 milyon 150 bin TL borcu olan Icardi hakkında yasal işlem başlattığı ifade edildi.

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Haciz memurlarının geçtiğimiz günlerde Icardi'nin Levent'te bulunan rezidans dairesine gittiği ve Icardi adına araya giren kişilerin "En kısa zamanda ödeme yapılacak" sözünü vermesinin ardından herhangi bir işlem yapılmadığı öğrenildi.

Arjantinli futbolcunun kira ödemesini kısa süre içinde yapmaması halinde haciz memurlarının yeniden kapısını çalacağı belirtildi.