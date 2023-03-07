Sen ne yaptın Jorge Jesus! Apar topar bir karar... Resmen duyurdular!

Fenerbahçe'nin başarılı çalıştırıcısı Jorge Jesus, ülkesinin basınına verdiği bir röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ligden çekilen takımların rakiplerine 3 puan verilmesinin yanlış olduğunu dile getiren Jesus, ligde 'Play-Off' sisteminin uygulanması gerektiğinin altını çizdi. İşte detaylar...

Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu birçok ilde büyük yıkımları beraberinde getiren deprem faciasının ardından alınan kararları açıklamıştı. TFF'den yapılan açıklamada, Ligden çekilme taleplerinin kabulüne, bu kulüplerin 2022-2023 futbol sezonunda 06.02.2023 tarihinden itibaren kalan müsabakalarda hükmen yenik (3-0) sayılmasına ve rakip takımların (3-0) galip sayılmasına, bu kulüplerin 2023-2024 futbol sezonunda; 2022-2023 sezonunda bulundukları liglerde sportif faaliyetlerinin devamına, tüm profesyonel liglerdeki çekilen takımlara sezonun kalan kısmına ait TFF nezdinde doğan garanti alacaklarının ödenmesine karar verilmiştir." açıklaması yapılmıştı.

Alınan bu kararlar sonrası ilk tepki Beşiktaş'tan gelirken, Başkan Ahmet Nur Çebi "Birileri gitmiş onlarla deplasmanda oynamış. Puan anlamında her kulüp mücadelede ediyor. Siz kalkar da şimdi iki maçını Antep'te deplasmanda oynamış bir takımla, iki maçını sahasında oynamış bir takımın almış olduğu puanların ligin tescilinde, sonunda adil olduğunu düşünebilir misiniz? Bence hayır. Bence yok kabul edilmeli" açıklamasını yapmıştı.

Tüm bunlar yaşanırken, Fenerbahçe'nin Portekizli çalıştırıcısı Jorge Jesus da ülkesinin basın organlarından A Bola'ya hiç beklenmedik bir açıklama geldi.

Jesus yaptığı açıklamada deprem bölgesi ekipleri Hatayspor ve Gaziantep FK'nın çekilmesi nedeniyle rakiplerine 3 puan ve 3 gol averajı yazılmasına yönelik kararın yanlış olduğunu söyledi ve bir öneri sundu.

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Jorge Jesus, Hatayspor ve Gaziantep FK'nın çekilmesinin ardından puan tablosunun bozulduğunu "Futbol yaşanan trajediden daha önemli değil ama skor tablosu da bozuldu" sözleriyle açıklarken, farklı bir formül uygulanması gerektiğini belirtti.

Sözlerine devam eden Jorge Jesus "Alternatif ne olabilir? Puanlar sahada kazanıldığı için bundan sonra Gaziantep ve Hatayspor ile karşılaşacak rakiplere puan verilmemeli. Bu maçlar yok sayılmalı." açıklamasını yaptı.

Ayrıca Portekizli teknik adam "Daha sonra Süper Lig'in en iyi 4 takımı şampiyonluk için bir play-off oynamalı. Bu seçeneğin uygulanabilirliğiyle ilgili herhangi bir fikrim yok." dedi.

Jorge Jesus'un bu çıkışı sosyal medyada da geniş yankı bulurken, Sarı-Kırmızılı taraftarlar Portekizli çalıştırıcıya yoğun şekilde tepki gösterdi.