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Gündem Sen ne yaptın Ekrem İmamoğlu! Mansur Yavaş bu lafı sana yedirir
Gündem

Sen ne yaptın Ekrem İmamoğlu! Mansur Yavaş bu lafı sana yedirir

Yeniakit Publisher
2023-04-05 14:48:00 -
Sen ne yaptın Ekrem İmamoğlu! Mansur Yavaş bu lafı sana yedirir

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, memleketi Trabzon'da Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte vatandaşlara seslendi. İmamoğlu, konuşması esnasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı alandakilere "Mansur Savaş" olarak anons etti.

Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Trabzon'daki "Millet Buluşması" programına katıldı. Programda konuşma yapan İmamoğlu, Trabzonlulara konuşma yaparken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın selamlarını iletti.

İmamoğlu, konuşması sırasında Yavaş'ı "Mansur Savaş" olarak anons etti. 

İmamoğlu ile Yavaş arasında geçmişte yaşanan sürtüşmeler göz önünde bulundurulduğunda, İBB Başkanı'nın gaf yapmadığı, bu ifadeyi bilerek kullandığı iddia edildi. 

 
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Yorumlar

şeyh şamil bu

yine de yakın yani ha yavaş ha savaş. sonra savaş daha diri dirayetli görünüyor. iyi ki mansur imamoğlu diye anons etmemiş çakma Napolyon.

resat

kuklacıbaşı gerçekten bu seçme işini iyi biliyor,zeka seviyeleri hepsinde ölçüp biçmiş gibi aynı,,
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