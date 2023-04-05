Sen ne yaptın Ekrem İmamoğlu! Mansur Yavaş bu lafı sana yedirir
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, memleketi Trabzon'da Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte vatandaşlara seslendi. İmamoğlu, konuşması esnasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı alandakilere "Mansur Savaş" olarak anons etti.
Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Trabzon'daki "Millet Buluşması" programına katıldı. Programda konuşma yapan İmamoğlu, Trabzonlulara konuşma yaparken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın selamlarını iletti.
İmamoğlu, konuşması sırasında Yavaş'ı "Mansur Savaş" olarak anons etti.
İmamoğlu ile Yavaş arasında geçmişte yaşanan sürtüşmeler göz önünde bulundurulduğunda, İBB Başkanı'nın gaf yapmadığı, bu ifadeyi bilerek kullandığı iddia edildi.
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