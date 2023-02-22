Sen ne yaptın Bülent Arınç! Neyse ki hemen bu oldu

Engin Ardıç, "Seçim ertelensin" çıkışıyla gündeme oturan Bülent Arınç'ın "kuyuya attığı taş"ın çabuk çıkartıldığını belirtti. Sabah gazetesindeki yazısında, "AK Parti çevrelerinde, ne başkan ne de başka bir düzeyde, bunu söyleyen kimse yoktu. Muhalefet bu lafın üzerine balıklama atladı ve kıyameti koparmaya başladı. Neyse ki hemen yalanlandı ve konu kapandı" ifadelerini kullanan Ardıç, şunları kaydetti:

"Bülent Arınç kuyuya bir taş attı, neyse ki çabuk çıkarıldı.

"Seçim ertelensin" dedi.

AK Parti çevrelerinde, ne başkan ne de başka bir düzeyde, bunu söyleyen kimse yoktu.

Muhalefet bu lafın üzerine balıklama atladı ve kıyameti koparmaya başladı.

Neyse ki hemen yalanlandı ve konu kapandı.

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Seçim zamanında yapılacak.

Zamanı derken, ama 14 Mayıs ama 18 Haziran, onu bilmem.

28 Mayıs mı olur 4 Haziran mı, onu da bilmem.

Ama sarkmayacak, gecikmeyecek ve kimse "müebbet hapis" tehdidi altına girmeyecek. (...)"