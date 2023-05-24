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Medya Sen ne yaptın böyle Nedim Şener! Resmen çılgına dönecekler
Medya

Sen ne yaptın böyle Nedim Şener! Resmen çılgına dönecekler

Yeniakit Publisher
2023-05-24 15:46:00 -
Sen ne yaptın böyle Nedim Şener! Resmen çılgına dönecekler

Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere, 6’lı Masa’nın ortaklarının seçim öncesi “Kazanacağız”, seçim gecesi “Öndeyiz” diye yalan söylerken, şimdi de seçim sonrası itiraf gibi açıklamalarını yalanlama yarışına girdiğini belirten Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı yerin dibine soktu.

Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere, 6’lı Masa’nın ortaklarının seçim öncesi “Kazanacağız”, seçim gecesi “Öndeyiz” diye yalan söylerken, şimdi de seçim sonrası itiraf gibi açıklamalarını yalanlama yarışına girdiğini belirten Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı yerin dibine soktu. Şener, dikkat çekici yazısında özetle şunları kaydetti:

“(…) Kılıçdaroğlu başta, 6’lı Masa’nın ortakları seçim öncesi “Kazanacağız”, seçim gecesi “Öndeyiz” diye yalan söylerken şimdi de seçim sonrası itiraf gibi açıklamalarını yalanlama yarışına girdiler. (…)

Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. İdris Şahin, Kılıçdaroğlu’nun birinci turda kazanacağını gösteren bir anket olmadığını açıkça söyledi. İmamoğlu da benzer şeyleri söylemesine rağmen bunu yalanlama yoluna gitti. Bunun yanında 14 Mayıs akşamı hiçbir veri Kemal Kılıçdaroğlu’nun önde olduğunu göstermemesine, hatta CHP’ye yakın ANKA Ajansı’na göre Erdoğan önde olmasına rağmen, İmamoğlu ve Yavaş ekranların karşısına çıkıp milyonlarca seçmenin gözüne baka baka dört kez yalan söylediler.

İşin gülünç yanı Ekrem İmamoğlu o gece yaptığı açıklamaları “Anlık veri paylaştık, milleti aldatmadık” diye savundu. Kampanyanın başından itibaren 6’lı Masa ortakları seçmenlerinden gerçeği sakladı. İmamoğlu ile Yavaş ise o gece anlık veri paylaşmadı, anlık yalan söylediler.”
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