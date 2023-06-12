Sen ne yaptın böyle Deniz Zeyrek! Çok fena çok
Seçim hezimetinin ardından, Kemal Kılıçdaroğlu’nu yerden yere vuran muhalif yazarlardan biri olan Deniz Zeyrek, eleştirilerinde vites yükseltti.
Seçim hezimetinin ardından, Kemal Kılıçdaroğlu’nu yerden yere vuran muhalif yazarlardan biri olan Deniz Zeyrek, eleştirilerinde vites yükseltti. Zeyrek, Kılıçdaroğlu’nu bombaladığı Sözcü gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:
“(…) Siyasetçileri, özellikle de seçim kaybeden muhalif liderleri eleştirip huzurlarını kaçırmayalım, kendilerini üzmeyelim.
Bırakalım yıllardır ısıttıkları koltuklarda oturmaya devam etsinler.
Vazgeçemedikleri liyakatsiz adamlarına payeler dağıtmayı sürdürsünler.”
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