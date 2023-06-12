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Medya Sen ne yaptın böyle Deniz Zeyrek! Çok fena çok
Medya

Sen ne yaptın böyle Deniz Zeyrek! Çok fena çok

Yeniakit Publisher
2023-06-12 13:57:00 -
Sen ne yaptın böyle Deniz Zeyrek! Çok fena çok

Seçim hezimetinin ardından, Kemal Kılıçdaroğlu’nu yerden yere vuran muhalif yazarlardan biri olan Deniz Zeyrek, eleştirilerinde vites yükseltti.

Seçim hezimetinin ardından, Kemal Kılıçdaroğlu’nu yerden yere vuran muhalif yazarlardan biri olan Deniz Zeyrek, eleştirilerinde vites yükseltti. Zeyrek, Kılıçdaroğlu’nu bombaladığı Sözcü gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

“(…) Siyasetçileri, özellikle de seçim kaybeden muhalif liderleri eleştirip huzurlarını kaçırmayalım, kendilerini üzmeyelim.

Bırakalım yıllardır ısıttıkları koltuklarda oturmaya devam etsinler.

Vazgeçemedikleri liyakatsiz adamlarına payeler dağıtmayı sürdürsünler.”
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Yorumlar

chp lehinde yazanlar secimden önce

baharlar geldi her şey güzel oldu önceden övün sonradan yerin nasıl oluyor kemal kac yıldır yeniliyor bir eleştiren yoktu yeni başladı
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