Sen ne yaptın Andreas Cornelius! Şimdi de bu çıktı...

Trabzonspor'da Andreas Cornelius sıkıntısı baş gösterdi. Yeni sezon öncesi Kopenhag'a satılan başarılı forvetin menajeri, Bordo-Mavililerin başına iş açacak gibi. Andreas Cornelius 1 milyon 406 bin TL'lik alacağı için Trabzonspor'a dava açtı.

Trabzonspor'un tarihi şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Andreas Cornelius, büyük bir krize sebep olabilir. Danimarkalı golcü, Trabzonspor'dan alacaklarını tahsil etmek için harekete geçti. Andreas Cornelius'un menajeri, Bordo-Mavililere dava açtı.

ANDREAS CORNELIUS SIKINTISI BAŞ GÖSTERDİ

Şampiyonluğun geldiği geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla ligde 37 maçta 15 gol, 5 asistlik katkı veren Andreas Cornelius, sezon sonunda Kopenhag'a satılmıştı. Trabzonspor'un 6 milyon euro karşılığında Danimarka ekibine gönderdiği Cornelius, Bordo-Mavililerden alacağını henüz tahsil edebilmiş değil.

ANDREAS CORNELIUS TRABZONSPOR'A DAVA AÇTI

Andreas Cornelius Trabzonspor'dan uzun bir süre alacağının tahsil edilmesini beklese de kulüp bu yönde bir adım atmadı. Ekonomik sıkıntılarla boğuşan Bordo-Mavililer, eski golcüsünün alacaklarını ödeyemedi. Bunun üzerine Andreas Cornelius, menajeri aracılığıyla harekete geçti.

61 saat'in haberine göre Andreas Cornelius alacakları sebebiyle Trabzonspor'a dava açtı. 30 yaşındaki golcünün Bordo-Mavililerden 1 milyon 406 bin TL'lik alacağı bulunuyor. Trabzonspor dava sonrası belirtilen sürede Cornelius'a ödeme yapmaması durumunda transfer yasağı tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir.

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