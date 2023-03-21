Sen ne diyorsun böyle beybaba! Hadi git işine be Emre Kongar

Cumhuriyet gazetesinin ipe sapa gelmez yazılarıyla tanınan köşecisi Emre Kongar, yine zırvaladı. Deniz Baykal CHP genel başkanlığından istifa ettiğinde, genel başkanlığa aday olmayacağını söylemesine rağmen aday olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun masallarına inanan Kongar, zaten AK Parti'nin Türkiye'de hayata geçirdiği devrimleri CHP'nin "vaat" olarak sunmasına tek bir itirazda bile bulunmadı.

Kongar, maksatlı yazısında özetle şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu iktidara geldiklerinde başlatacakları yeni dönem için dört ilke açıkladı: Demokrasi... Üretim... Sosyal Devlet... Sürdürülebilirlik...

Hiç kuşkusuz bunlar çağdaş devlet yapısı için en temel ilkeler.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Aslında sadece “yolsuzlukları engelleyeceğiz”, “başta ifade, medya ve muhalefet özgürlüğü olmak kaydıyla, bütün temel hak ve özgürlükleri sağlayacağız”, “yargıyı bağımsızlaştıracağız”, “hayat pahalığını (enflasyonu) engelleyeceğiz” deseydi bile 14 Mayıs 2023 seçimleri için yeterli umut sağlardı.

Çünkü insanlar gerçekten, hayat pahalılığından, geçim derdinden, baskılardan ve adaletsizlikten bunalmış halde.

(...) Türkiye bugünkü korkunç bunalıma, hırsızlıkların, yolsuzlukların, haksızlık ve hukuksuzlukların, yasakların, baskıların, hayat pahalılığının, çağ gerisi eğitimin, insan kayırmacılığının, din kisvesi altında gizlenmesi ve halka yutturulması ile sürüklendi.

Bunun sorumluları da başta din olmak üzere, bütün mukaddes değerleri, siyasete ve kendi çıkarlarına alet eden sağ politikacılar, Demokratik Rejim karşıtı sağ askeri darbeler ve emperyalistlerdir.

Dilerim Kılıçdaroğlu da aynı tuzağın içinde boğulmaz!"