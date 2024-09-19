Sen ne dediğinin farkında mısın “Bidon Kafa?” “Rakı içki değil, vatan sevgisidir”

Mustafa Kemal sömürüsünde çığır açan ve vikipediden bulduğu bilgilerle kitap yazıp fahiş fiyattan sattığı için “Kemalist tokatçısı” olarak tanınan “Bidon Kafa” Yılmaz Özdil, kemalistlere yaranmak için iyice saçmalamaya başladı. Skandal söylemleriyle sıkça gündeme gelen Yılmaz Özdil, bu sefer de rakı ile alakalı şaşırtıcı bir açıklama yaptı. Rakının içki olmadığını, adeta "vatan sevgisi" olduğunu iddia eden Özdil, "Türkiye, rakıdır. Rakı, Türkiye'dir." sözleriyle büyük bir tepkiye neden oldu.

Özdil’in açıklamaları, milletin kutsal değerlerini hiçe sayarak bir içki üzerinden milli duygulara atıfta bulunması şeklinde yorumlandı.

Özdil’in büyük tepki çeken ifadeleri şu şekilde:

“Rakı içki değildir, rakı vatan sevgisidir. 2 tek attığında 'Ne olacak bu memleketin hali?' diye kafa yorulmasının sebebi ondandır. Türkiye, rakıdır. Rakı, Türkiye'dir.”