Sen ne anlatıyorsun Şahan? Villası kaçak çıkan Gökbakar'dan utanmaz savunma

Ali Eyüboğlu, sözde çevreci Şahan Gökbakar'ı resmen rezil kepaze etti. Birinci derece sit alanında olan Marmaris'teki villası için yıkım kararı çıkan Gökbakar'ın algının gerçeğin önüne geçtiği yorumlar yaptığını ifade eden Eyüboğlu, oyuncunun açıklamalarının hukuki süreci etkileme amacı taşıyabileceğini vurguladı. Eyüboğlu, Milliyet gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Marmaris, Turgut Mahallesi, Delikyol Koyu’ndaki villasının Birinci Derece Sit Alanı’nda olduğu, bu nedenle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü tarafından yıkım kararı alındığına dair haberlere rağmen günlerdir sessizliğini koruyan Şahan Gökbakar, nihayet konuştu.

Hayatı yazdığı senaryoları film yapmakla geçmiş, seyirci rekoru kıran filmleri sayesinde istese malikâne bile alabilecekken kafasını dinlemek için Marmaris’in bir cennet koyundaki 84 m2 köy evini tercih eden çevreci Gökbakar, yine senaristliğini ve oyunculuğunu gösterdi. Oyuncu, villa konusundaki gerçekler yerine algının olgunun önüne geçtiği açıklamalar yaptı.

“Aynı haber üç gündür pompalanıyor, troller yazıyor, sahte bir gündem yaratılıyor. Çok net belli bir amaca hizmet ettiği... Artık hukuki süreç mi etkilenmek isteniyor, yoksa bir yerlerde baskı mı oluşturulmaya çalışılıyor, bilemiyorum.”

O haberler yalan mı?

Dikkat ettiyseniz “Haberler yalan” demedi, ama sadece o haberlerin hukuki süreci etkilemek için yapılmış olabileceğini iddia etti.

(...) Denize kadar inen çam ağaçlarıyla kaplı, yolu bile olmayan bir yer orası. O yüzden bakanlık bölgenin ‘Doğal Karakteri Korunacak Alan’, yani çivi bile çakılamayacak bir yer olduğu gerekçesiyle 2022’de Gökbakar’ın elindeki ‘Yapı Kayıt’ belgesini iptal etti.

(...) Gökbakar, “Toplumsal bilinç oluşacaksa ilk balyozu da biz vuralım ya eve, elimizle yıkalım” diyerek, tribüne oynamak yerine, “Olay yargıda. Adaletin kestiği parmak acımaz” diyemedi.

Çünkü o da biliyor, yıkım kararını yargı onarsa cennet gibi bir yerdeki villasına kolay kolay veda edemeyeceğini..."