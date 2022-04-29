Sen nasıl bir uyanıksın birader! Millet böyle yolunu buluyor

Esenyurt’ta evini satmak için bir siteye ilan veren Burak Demir, akıl almaz bir uyanıklığa imza attı. Evine bakmak için gelenlerden hafta içi 100 TL, hafta sonu ise 150 ücret alan Demir, “Bence herkes evi göstermekten para almalı” diyerek, onlarca vatandaşın yoğun ilgi göstermesine rağmen evini bir türlü satamadığını söyledi.

Ev gezilerini ücretli yaptıktan sonra da birçok arayan olduğunu ifade eden Demir, “Bu süreçte beni emlakçılar dahi aradı. Bazılar ‘hafta sonu 5 kişiyi 250 TL’den getirsem olur mu?’ diye sordu. Bende kabul ettim ve evi gezdirdiler. Yabancı müşterilerde bir sorun yaşamıyorum. Türk müşteriler ise bu durumu garipsiyor. Hatta bazıları fiyatı düşürmek için pazarlık yapıyor" dedi.