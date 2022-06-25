Sen nasıl bir şeysin İmamoğlu? Mahmut Hocaefendiye öyle Ermeni papazına böyle
Seçim öncesi Eyüp Sultan Camii'nde Yasin-i Şerif'ler okuyarak muhafazakar kesimden oy devşiren CHP'li Ekrem İmamoğlu, ne denli ikiyüzlü bir karakter olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden Ermeni Papaz Mesrob II. Mutafyan'ın cenaze törenine koşarak tüm Ermeni cemaatine başsağlığı dileyen İmamoğlu, Mahmud Efendi Hazretlerinin vefatıyla ilgili tek bir satır taziye mesajı paylaşmadı.
Seçim sürecinde Kur'an-ı Kerim okuyup camilerden çıkmayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamopğlu geçtiğimiz gün Rahmet-i Rahman'a kavuşan İsmailağa Cemaati Lideri Mahmud Ustaosmanoğlu'nu görmezden gelerek herhangi bir taziye mesajı paylaşmadı.
Ömrünü İslam'a hizmete adayan Mahmud Efendi Hazretleri yüz binlerce insanın katıldığı cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı. "16 milyon İstanbullunun başkanıyım" diyerek ortalıkta gezinen İmamoğlu ise Mahmud Efendi Hazretleri'nin vefatını görmezden geldi.
Aynı İmamoğlu geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden Ermeni Patriği II. Mesrob Mutafyan'ın kilisede düzenlenen cenaze törenine koşmuş ve bir taziye mesajı paylaşmıştı.
Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob II. Mutafyan'ın ölümünü üzüntüyle öğrendiğini söyleyen İmamoğlu, tüm Ermeni cemaatine başsağlığı dileyerek şu ifadeleri kullanmıştı: