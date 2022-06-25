Sen nasıl bir şeysin İmamoğlu? Mahmut Hocaefendiye öyle Ermeni papazına böyle

Seçim öncesi Eyüp Sultan Camii'nde Yasin-i Şerif'ler okuyarak muhafazakar kesimden oy devşiren CHP'li Ekrem İmamoğlu, ne denli ikiyüzlü bir karakter olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden Ermeni Papaz Mesrob II. Mutafyan'ın cenaze törenine koşarak tüm Ermeni cemaatine başsağlığı dileyen İmamoğlu, Mahmud Efendi Hazretlerinin vefatıyla ilgili tek bir satır taziye mesajı paylaşmadı.