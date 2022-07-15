Sen nasıl bir pisliksin böyle! Şarkıcı Nez'den büyük skandal

2000'li yıllarda sesinden çok teşhirciliğiyle gündeme gelen sözde şarkıcı Nez, skandal bir açıklamaya imza attı. Son zamanlarda magazin gündeminde sık sık adı geçen ünlüler arasında yer alan Nez, konuk olduğu bir programda cinsel ilişkiye girdiği en ilginç yerleri açıklayarak edepsizlikte zirve yaptı. Bir sinema salonunda cinsel ilişkiye girdiğini söyleyen ahlaksız şarkıcı, "Özel jet, yalan söylemeye gerek yok. Özel jetim vardı bir dönem. Konserden konsere kullanıyordum ve jette oldu" dedi.