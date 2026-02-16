  • İSTANBUL
Yeryüzünde dış dünyayla bağlantısı tamamen kesilmiş bölgeler mevcut. Öyle ki navigasyonda bile gözükmüyorlar.

#1
Foto - Buraya gitmek cesaret ister: Navigasyonda bile gözükmüyor!

İŞTE YAŞAMIN EN UFAK AKSİLİKTE SEKTEYE UĞRAYABİLDİĞİ İZOLE NOKTA…

#2
Foto - Buraya gitmek cesaret ister: Navigasyonda bile gözükmüyor!

TRİSTAN DA CUNHA – GÜNEY ATLANTİK OKYANUSU- Yeryüzünde yerleşimin bulunduğu en izole nokta olarak gösterilen bu volkanik ada, Cape Town’a yaklaşık 2.800 kilometre mesafede konumlanıyor. Toplam yüzölçümü sadece 38 kilometrekare olan adada, 2024 verilerine göre yaklaşık 238 kişi yaşamını sürdürüyor. Ana yerleşim merkezi ise “Edinburgh of the Seven Seas” olarak biliniyor. Adada herhangi bir havaalanı bulunmuyor. Yıl boyunca kıyıya yanaşan gemi sayısı yalnızca 8–9 ile sınırlı. Topraklar bireysel değil, ortak mülkiyet esasına göre kullanılıyor. Ekonomik faaliyetlerin temelini ise balıkçılık ve pul satışı oluşturuyor.

#3
Foto - Buraya gitmek cesaret ister: Navigasyonda bile gözükmüyor!

PİTCAİRN ADALARI – GÜNEY PASİFİK- Dört volkanik adadan oluşan bu İngiliz Denizaşırı Toprağı'nda yalnızca Pitcairn Adası yerleşime açık. Nüfus yaklaşık 50 kişi. Ada halkı, HMS Bounty isyancılarının torunları olarak biliniyor. Yeni Zelanda'dan yük gemileriyle ulaşım sağlanıyor.

#4
Foto - Buraya gitmek cesaret ister: Navigasyonda bile gözükmüyor!

PASKALYA ADASI – ŞİLİ- Rapa Nui adıyla da anılan bu ada, Şili kıyılarına yaklaşık 3.500 kilometre mesafede yer alıyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan ada, 887 moai heykeliyle tanınıyor. Nüfusu 8.000’in altında olan bu yerleşim, aynı zamanda okyanusun erişilemezlik noktası olarak bilinen Point Nemo’ya en yakın kara parçası olma özelliğini taşıyor.

#5
Foto - Buraya gitmek cesaret ister: Navigasyonda bile gözükmüyor!

DEVON ADASI – KANADA- Dünyanın en büyük ıssız adası. Kanada'nın Nunavut bölgesinde yer alıyor. NASA, 1990'lardan bu yana burada Mars simülasyon testleri yürütüyor. En yakın yerleşim 80 kilometre uzaklıkta.

#6
Foto - Buraya gitmek cesaret ister: Navigasyonda bile gözükmüyor!

KERGUELEN ADALARI – GÜNEY HİNT OKYANUSU- "Issızlık Adaları" olarak biliniyor. Fransa toprağı olan bu takımadada kalıcı yerleşim yok. Kışın yaklaşık 50, yazın 100 bilim insanı araştırma için burada bulunuyor. Yılda sadece dört gemi seferi yapılıyor.

#7
Foto - Buraya gitmek cesaret ister: Navigasyonda bile gözükmüyor!

ITTOQQORTOORMİİT – GRÖNLAND- Yılın dokuz ayı donmuş halde. 450 kişinin yaşadığı bu yerleşim, dünyanın en büyük milli parkı ile Scoresby Fiyordu arasında bulunuyor. Ulaşım helikopter veya yaz aylarında tekneyle sağlanıyor.

#8
Foto - Buraya gitmek cesaret ister: Navigasyonda bile gözükmüyor!

OYMYAKON – RUSYA- Dünyanın en soğuk yerleşim yeri. 1933'te -67,7°C rekoru kırıldı. Yaklaşık 500 kişi yaşıyor. Kışın uçaklar iniş yapamıyor, en yakın büyük şehre ulaşmak iki gün sürüyor.

#9
Foto - Buraya gitmek cesaret ister: Navigasyonda bile gözükmüyor!

CHANGTANG – TİBET- "Dünyanın Çatısı" olarak anılıyor. 6.000 metreye yaklaşan rakımıyla en yüksek yaşam alanlarından biri. Göçebe Changpa halkı burada yaşıyor. Bölge, geniş doğa rezervleriyle korunuyor.

#10
Foto - Buraya gitmek cesaret ister: Navigasyonda bile gözükmüyor!

AMUNDSEN-SCOTT SOUTH POLE STATİON – ANTARKTİKA- Güney Kutbu'nda bulunan araştırma istasyonu. Yılda yalnızca bir gün gündüz ve bir gün gece yaşanıyor (her biri 6 ay sürüyor). 50–200 araştırmacı görev yapıyor.

#11
Foto - Buraya gitmek cesaret ister: Navigasyonda bile gözükmüyor!

VİLLA LAS ESTRELLAS – ANTARKTİKA- Şili'ye ait küçük bir yerleşim. 200'den az nüfusu var. Okul, banka şubesi ve spor salonu bulunuyor. Ancak köpek beslemek yasak.

#12
Foto - Buraya gitmek cesaret ister: Navigasyonda bile gözükmüyor!

PALMERSTON ADASI – PASİFİK OKYANUSU- Yeni Zelanda himayesindeki küçük bir atol. Yalnızca yaklaşık 50 kişi yaşıyor. Yılda birkaç gemi uğruyor.

#13
Foto - Buraya gitmek cesaret ister: Navigasyonda bile gözükmüyor!

SUPAİ – ABD- Arizona'daki bu köye kara yolu yok. Yaklaşık 600 kişinin yaşadığı Supai'ye ulaşmak için 13 kilometrelik yürüyüş ya da helikopter gerekiyor. Postalar katırlarla taşınıyor./ kaynak: haber7

