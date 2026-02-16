Buraya gitmek cesaret ister: Navigasyonda bile gözükmüyor!

TRİSTAN DA CUNHA – GÜNEY ATLANTİK OKYANUSU- Yeryüzünde yerleşimin bulunduğu en izole nokta olarak gösterilen bu volkanik ada, Cape Town’a yaklaşık 2.800 kilometre mesafede konumlanıyor. Toplam yüzölçümü sadece 38 kilometrekare olan adada, 2024 verilerine göre yaklaşık 238 kişi yaşamını sürdürüyor. Ana yerleşim merkezi ise “Edinburgh of the Seven Seas” olarak biliniyor. Adada herhangi bir havaalanı bulunmuyor. Yıl boyunca kıyıya yanaşan gemi sayısı yalnızca 8–9 ile sınırlı. Topraklar bireysel değil, ortak mülkiyet esasına göre kullanılıyor. Ekonomik faaliyetlerin temelini ise balıkçılık ve pul satışı oluşturuyor.