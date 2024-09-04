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Gündem Sen misin yargıya parmak sallayan… İmamoğlu’na haddini bildirdi
Gündem

Sen misin yargıya parmak sallayan… İmamoğlu’na haddini bildirdi

Yeniakit Publisher
2024-09-04 19:08:00 -
Sen misin yargıya parmak sallayan… İmamoğlu’na haddini bildirdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargıya yönelik açıklamalarına tepki göstererek, “ Kimse yargıyı tehdit edemez, kimse yargıya parmak sallayamaz, o konuşmaların doğru olmadığını, uygunsuz olduğunu ifade etmek istiyoruz” dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sözlerine karşılık geldi.

Tunç gazetecilerle yaptığı toplantıda şu ifadeleri kullandı:
‘Kimse yargıya parmak sallayamaz’
“Yargımız başta anayasa, kanunlar ve ilgili mevzuat çerçevesinde karar verir. Görülmekte olan davaya yönelik sözler söylemek kimseye yakışmaz. Kimse yargıyı tehdit edemez, kimse yargıya parmak sallayamaz, o konuşmaların doğru olmadığını, uygunsuz olduğunu ifade etmek istiyoruz. İlk derece mahkemesinin kararını beğenmediğiniz zaman istinafa gider, savunmanızı verirsiniz. Avukatınız ya da kendiniz savunmanızı yaparsınız, yargı karar verir. Yine beğenmezsiniz bunun temyizi var. Kabadayı şekilde yargıyı tehdit ederek, parmakları kaldırarak 'Bu kararı veremezsiniz' ifadeler kullanmak hiçbir makama yakışmaz. Yargının tarafsızlığı çerçevesinde herkes gerekli itirazları hukuk içerisinde yapar. TV programlarında parmak sallayarak hiç kimse yargı mensuplarını korkutamaz. Millet bu tavırlardan hiç hoşlanmaz. Millet gerektiğinde cevabı vermeyi bilir. Yargı kararları eleştirilemez değil. Sayın Cumhurbaşkanımız da zaten bunu dünkü konuşmasında ifade etti. Yargı kararlarının itiraz yeri bellidir. Hiçbir tehditten, parmak sallamaktan yargı etkilenmez.

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