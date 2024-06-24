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Yaşam Sen misin bunu yapan! O maganda Küçükçekmece'de görüldü! Hak ettiğini buldu!
Yaşam

Sen misin bunu yapan! O maganda Küçükçekmece'de görüldü! Hak ettiğini buldu!

Yeniakit Publisher
2024-06-24 12:28:00 -
Sen misin bunu yapan! O maganda Küçükçekmece'de görüldü! Hak ettiğini buldu!

Küçükçekmece'de araç sürerken elindeki silahla yoldan geçenleri korkutarak videoları sosyal medya hesabından paylaşan şahıs yakalandı.

Olay dün Küçükçekmece Sefaköy'de meydana geldi. İddiaya göre, Abdullah E. isimli şahıs araç sürdüğü sırada sağ elinde silahla yoldan geçenleri korkuttu. Elindeki silahla görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan şüpheli için Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği ekipleri harekete geçti. Şahsın yerini kısa sürede tespit eden ekipler, şüpheliyi yakalayarak gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli Abdullah E., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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