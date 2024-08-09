‘Sen misin ben miyim başkan?’ DEM'in eş başkan kavgası
Ağrı’da eş belediye başkanları Hazal Aras ile Mehmet Akkuş arasında, işlerin nasıl ve kimin isteği doğrultusunda yürütüleceği konusunda başlayan anlaşmazlık, birbirine kül tablası fırlatmaya kadar ulaştı.
DEM Parti, yerel seçimlerde kazandığı belediyeleri, “eş başkan” modeliyle yönetiyor. Bu belediyelerden biri de Ağrı Belediyesi. Hazal Aras, son yerel seçimlerde DEM Parti’nin resmi adayı olarak seçimlere girdi ve Ağrı Belediye Başkanı seçildi. Mehmet Akkuş ise, Ağrı Belediyesi’nin resmi internet sitesinde “eş başkan” sıfatıyla yer alıyor.
KÜL TABLASI FIRLATTILAR
Samimi Haber’in aktardığına göre iki eş başkan adeta birbirini yemeye, ekarte edip devre dışı bırakmaya çabalıyor. Hatta geçtiğimiz günlerde makam odasında birbirlerine kül tablası bile fırlattılar.
Edinilen bilgilere göre, iki eş başkan arasında süregelen birbirini “yeme” mücadelesi yüzünden Ağrı’da birçok hizmet aksıyor ya da gerektiği şekilde yerine getirilmiyor. Halk, beklediği hizmeti layıkıyla göremediği için şikayetçi.
AHLAKSIZ KASEDİ ÇIKMIŞTI
ÖNE ÇIKAN VİDEO
DEM Parti'nin ahlaksız kasedi çıkması sonrası disiplin soruşturması açtığı Mardin Kızıltepe Belediye Eş Başkanı Zeyni İpek partisinden istifa etmişti. İpek yaptığı açıklamada, "Benim üzerimden oluşturulan kirli bir komplo ile kamuoyunu meşgul eden art niyetli bir durum yaşandı" demişti.
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