Sen kimsin velet? CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Kotan, AK Parti seçmenini aşağıladı
CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Kotan, AK Parti seçmenini “AK Parti'nin yüzde 30'luk bir kitlesi hala var. Çok fazla okumayan, araştırmayan belki okuma yazması dahi olmayan bir kesim." sözleriyle aşağıladı.
İz Gazete'nin yayınına katılan CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Kotan, AK Parti seçmenini aşağıladı.
Haddine ve boyuna bakmayan CHP'nin veledi skandal ifadeler kullandı.
Burak Kotan “AK Parti'nin yüzde 30'luk bir kitlesi hala var. Çok fazla okumayan, araştırmayan belki okuma yazması dahi olmayan bir kesim." dedi.