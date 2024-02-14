Sen kime çalışıyorsun Ekrem? Aziz Yeniay’ın saldırıdan nasıl kurtulduğu ortaya çıktı

Seçim çalışması sırasında silahlı saldırıya uğrayan AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkanı Adayı Aziz Yeniay, kalleş saldırının ayrıntılarını Yeniakit TV'ye açıklamıştı. Yeniay, 'Saldırı başka bir yeri hedef aldı.' Diyerek olayın ilk dakikalarında açıklama yapan CHP’li İBB Başkanı İmamoğlu'na tepki göstermişti. O skandal olayın perde arkası böyle görüntülendi.

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın bir dernekte gerçekleştirdiği 'Mardinliler Buluşması' programı sırasında yapılan silahlı saldırıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Saldırının ardından 4'ü 18 yaşının altında olan toplam 26 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.



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YENİAY'A KARŞI SUİKAST GİRİŞİMİ

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan edinilen bilgiye göre, saldırıda bir terör bağlantısının olmadığı ancak olayı birçok adli olaya karışmış bir suç örgütünün Yeniay'a karşı bir suikast girişimi olarak gerçekleştirdiği öğrenildi. Saldırganların olay günü, Yeniay'ın çıkış saatini beklediği ancak Yeniay'dan önce çıkan polislerin uzun namlulu silahlarla hedef alındığı belirlendi. Şüphelilerin saldırıyı Yeniay'a yönelik değil bir husumetlilerine yönelik gerçekleştirdikleri iddia ettikleri ancak husumetli oldukları kişinin olay yerinden 1 saat önce ayrıldığı ve o sırada sokakta bulunmadığı tespit edildi.

CNN TÜRK Muhabiri Ümit Uzun da soruşturmaya ilişkin, "Bu olayın Aziz Yeniay'a bir suikast girişimi olduğu yönünde bilgi var. Ve bunun para karşılığı yapıldığı belirtiliyor. Saldırganların olayı planladığı, Aziz Yeniay'ın saldırıdan 15-20 saniyelik gecikmeyle kurtulduğu öğrenildi. Emniyetin aktardığı bilgilere göre bunlar organize bir örgüt. Saldırının Aziz Yeniay'a yönelik olduğu bilgisi veriliyor" dedi.

Görüntülerin detaylarını aktaran CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ ise şunları kaydetti:

Önemli detaylar var soruşturmada. Hep kafalar karışıyordu, saldırı neden oldu. Seçimi mi hedefliyordu yoksa organize suç örgütünün hesaplaşmasına mı denk gelmişti. Soruşturmada ortaya çıktı.

Aziz Yeniay, Mardinlilerle ilgili dernekte seçim toplantısını bitiriyor. Koruma polislerine 'Buyurun çıkalım' diyor. Tam çıkmaya hamle yapıldığı an bir arka sokakta özellikle o anı bekleyen araç geliyor, duraklıyor. Aziz Yeniay ve ekibinin de çıkıyor olması gerekiyor. Zamanla planlama onu işaret ediyor. 'Nerede bu kalabalık?' diyorlar. Ama şans eseri seçmenin sorusu ile gecikince kanlı buluşma belki de erteleniyor.

Eylemciler daha önce birileri ile kavga etmiş diyorlardı ya… Hedefledikleri kişiye ait bir dükkan mı var, yok. Hedefledikleri kişi orada mı, yok. Masum bir kadını vuruyorlar. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı kritik soruşturmayı yürütüyor.

Hain saldırının hedefindeki isim Aziz Yeniay Akit TV’ye konuştu! İmamoğlu'na sert tepki gösterdi

Seçim çalışması sırasında silahlı saldırıya uğrayan AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkanı Adayı Aziz Yeniay, kalleş saldırının ayrıntılarını Yeniakit TV'ye açıkladı. Yeniay, 'Saldırı başka bir yeri hedef aldı.' diyen İBB Başkanı İmamoğlu'na tepki gösterdi.

Dün saat 16.30'da seçim çalışması için bir derneğe ziyarette bulunan AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkanı Adayı Aziz Yeniay, saldırı anında yaşananları anlattı.

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkanı Adayı Aziz Yeniay şöyle konuştu:

Bugün saha çalışması yaparken bir dernek ziyareti sırasında bu saldırıyla karşılaştık. Otomatik silahlarla seri bir şekilde ateş edildi. Orada biz toplantıyı bitirmek üzereydik ve dışarı çıkmak üzereydik. Emniyet şuan ayrıntılı olarak konuyu inceliyor. En kısa zamanda failler yakalanacak ve gerçek ortaya çıkacaktır.