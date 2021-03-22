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Gündem Sen kendi ülkenle ilgilen John Dündar!
Gündem

Sen kendi ülkenle ilgilen John Dündar!

Vatan haini firari Can Dündar, dolar kurundaki dalgalanma üzerinden AK Parti iktidarını hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 23:59:00 - 2021-03-23 00:46:12
Sen kendi ülkenle ilgilen John Dündar!

 Yeniakit.com.tr 

Yargılandığı MİT Tırları davasında; silahlı terör örgütüne üye olmak ile siyasi ve askeri casusluk suçlarından toplam 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan vatan haini firari Can Dündar, twitter hesabından Ayasofya Camisi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın ile Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu hedef aldı.

Sen kendi ülkenle ilgilen John!

Faize ilişkin uyarılarda bulunan Prof. Boynukalın'ı, ifadelerinin çarpıtılması üzerinden, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu ise inandığı yüce Kur'an'dan Ayet-i Kerime paylaşması sebebi ile hedef alan Can Dündar, "Karışmasın: Dolar yorumu yapan, Ayasofya imamı. Ayet yayınlayan, Merkez Bankası Başkanı." şeklinde alçak ifadeler kullandı.

Firari haine ceza yağmıştı

Dündar devlete ait gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri Cumhuriyet Gazetesi'nde Genel Yayın Yönetmeni iken paylaşmış, silahlı terör örgütüne üye olmak ile siyasi ve askeri casusluk suçlarından toplam 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı

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