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Siyaset Sen kafayı mı tırlattın kadın! Kılıçdaroğlu tüm FETÖ'cüleri zaten işe geri alacak!
Siyaset

Sen kafayı mı tırlattın kadın! Kılıçdaroğlu tüm FETÖ'cüleri zaten işe geri alacak!

Yeniakit Publisher
2023-03-27 22:29:00 -
Sen kafayı mı tırlattın kadın! Kılıçdaroğlu tüm FETÖ'cüleri zaten işe geri alacak!

15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un eşi, Abdullah Olçok'un da annesi Gelecek Partisi Yönetim Kurulu Üyesi Nihal Olçok, 15 Mayıs sabahı tüm FETÖ'cüleri işlerine döndürmeyi vadeden Kılıçdaroğlu ile "FETÖ'yü temizlemesi için" görüşeceğini söyledi.

 Yeniakit.com.tr 

Gelecek Partisi Yönetim Kurulu Üyesi Nihal Olçok, "FETÖ temizlenmedi, herkesin çok dikkat etmesi gerekiyor. FETÖ, daha da derinleşti. Daha da derinleşerek güçlendi." dedi.

Olçok, CHP'nin yarı resmi yayın organı Halk TV'de İsmail Küçükkaya'ya konuştu.

Olçok, "Türkiye'de belli başlı kurumların FETÖ'den temizlendiğini düşünmüyorum. İktidar değiştiğinde de kolay olacak bir şey değil. İktidar olmakla muktedir olmak aynı şey değil. Bunu içselleştirmemiz lazım" dedi.

Nihal Olçok, iktidar olursa FETÖ'cüleri işlerine yeniden döndüreceğinin sözünü veren Kılıçdaroğlu ile bu konuda görüşeceğini ifade etti:
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Kemal Kılıçdaroğlu göreve başladığı an randevumu isteyeceğim ve yapılması gerekenleri-çözüm önerilerini dile getirip, 'bu noktalara hiç bakılmadı şu noktalara hiç bakılmadı' diye konuşacağım. Artık kimse 2002'deki seçmen değil. Aynı değiliz. Bu konuda bizim de bazı şeyleri görmemiz lazım.

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